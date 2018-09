ATP ¿Qué debe pasar para que Rafa Nadal mantenga el número 1? La renuncia del tenista balear a Pekín y Shanghai pone en riesgo su posición de privilegio en la clasificación mundial

Rafa Nadal anunció este miércoles su renuncia a participar en la gira asiática. El balear no estará en los torneos de Pekín (del 1 al 7 de octubre) y Shanghai (del 8 al 14 de octubre) debido a los problemas físicos que ya le obligaron a retirarse en las semifinales del US Open. Una decisión lógica pero que le puede costar el número uno en la clasificación de la ATP.

Nadal, que suma trece semanas consecutivas como cabeza de lista, no podrá defender los 500 puntos que logró el año pasado conquistando el título en Pekín, mientras que también se quedarán en el aire los 600 puntos que sumó como finalista en Shanghai. Así, tras la disputa de esos dos torneos el español se quedará con 7.660 puntos, a tiro de Novak Djokovic y Roger Federer, principales amenazas a su liderato qunque también Del Potro podría llegar a alcanzarle.

El serbio, que no alcanza lo más alto de la clasificación desde noviembre de 2016 podría alcanzar los 7.945 puntos si gana en Pekín y Shanghai, aunque en principio no tiene previsto participar en la primera de estas citas. Sin embargo, las cuentas para volver a ser número podrían hacerle repensar su participación, pues con los 1.000 puntos de Shanghai y los 300 que ganaría por ser finalista en Pekín ya tendría el número 1 garantizado con 7.745 puntos.

Si finalmente no juega en Pekín o las cuentas no le salen todo lo bien que precisaría, tendría que esperar ya a París (del 27 de octubre al 4 de noviembre) para intentar arrebatar el trono a Nadal, donde a priori no le resultará difícil sumar mñas puntos que el año pasado, cuando llegó a los cuartos de final.

El camino de Federer es similar, pues tampoco tiene previsto ir a Pekín, aunque en su caso defiende título -y puntos- en Shanghai. Antes de París acudirá a Basilea, donde también defiende el campeonato, por lo que para el Suizo es imposible superar a Nadal antes de la cita parisina. Curiosamente será en «territorio Nadal» donde tenga más opciones de sumar, pues el año pasado no participó en el torneo.