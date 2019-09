Real Madrid Zidane y Ramos, de acuerdo: «Merecimos ganar, el punto nos sabe a poco» El entrenador francés subraya que defendieron muy bien y que les faltó «remate»

Zidane fue directo al grano tras el derbi: «El punto me sabe a poco. Jugamos bien, defendimos muy bien, hemos avanzado mucho en eso, y nos faltó remate para ganar. Tendremos que trabajar en ese aspecto para mejorar».

El francés valoró su cambio táctico que ha llevado al Real Madrid a mantener la portería a cero durante tres jornadas, con Valverde y Kroos en una labor de presión desde arriba: «Hicieron un gran trabajo. Esa es nuestra idea, jugar siempre en el terreno del contrario».

Courtois salió invicto una vez más en el Metropolitano, donde es pitado y menospreciado, con su placa siempre manchada en las puertas del estadio rojiblanco: «Podíamos haber ganado, pero ellos también podían marcar, así que hay que admitir el resultado. Es una pena que no ganamos, pero seguimos creciendo, mejorando. Hemos sumado cuatro puntos entre Sevilla y el Wanda y eso no se lo creían muchos hace diez días. En algunos partidos nos faltó unión para defender los once. Ahora defendemos todos y hay que seguir en esta línea». Valoró a Hazard: «Ha estado cuatro semanas sin jugar y poco a poco veremos la mejor versión de él. En Sevilla demostramos que si estamos juntos no nos hacen ocasiones y somos un equipazo y así hay que seguir».

Ramos se quejó de las tarjetas que mostró y no mostró el colegiado, especialmente el agarrón que sufrió Hazard cuando se escapaba hacia el área, que solo fue castigado con falta. «El punto nos sabe a poco», reconoció el capitán madridista. «Estos partidos ante el Atlético son de muchísimo físico. Es de los campos más difíciles que tenemos que visitar a lo largo de la competición y es importante la portería a cero. Luego en ataque cuesta generarles ocasiones porque dejan muy pocos espacios. Este punto nos sabe a poco porque quisimos más los tres puntos». Elogió la seguridad defensiva de su equipo: «Es lo que venimos trabajando, ser contundentes. Pero bueno, todo lo que se suma es bueno y creo que anímicamente estamos en un momento de forma muy bueno». Protestó mucho al árbitro: «Bueno, nos llevamos más tarjetas cuando ellos han hecho más faltas».