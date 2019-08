Real Madrid Zidane: «Hay que mandar el balón a tomar por saco» El francés, enojado por no saber defender el 1-0. Ramos abre la puerta a Neymar: «Es un gran jugador»

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 24/08/2019 22:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zidane se mostró enojado por no saber defender la ventaja adquirida en el golazo de Benzema: «Hay que saber dar un patadón, hay que mandar el balón a tomar por saco. se pude perder una pelota, pero hay que estar colocados atrás y no lo estábamos».

No podía ser más claro el entrenador, que hizo autocrítica de las causas del empate: «He dicho a mis jugadores que debemos jugar noventa minutos, no una hora. Hicimos un buen primer tiempo, creamos ocasiones, no entraron y en el segundo tiempo no estuvimos tan bien, pero Benzema marcó y hay que saber defender en esos últimos minutos».

Ramos: «Neymar es un gran jugador, con el mercado abierto siempre se hablará de fichajes en el Real Madrid. Respecto a Keylor, es mi amigo y quiero que se quede»

Elogió a James: «Jugó bien, luego le cambié porque sentía unas molestias». Le sustituyó Vinicius: «En ese segundo tiempo no estuvimos bien, no jugamos como en el primero».

El responsable deportivo del Real Madrid advirtió que cambió a Benzema por seguridad. Le preguntó varias veces cómo estaba y retrasó su relevo. «No tiene nada importante, era una molestia». Entró en su lugar Lucas Vázquez.

Ramos dio la cara en nombre del plantel: «Tenemos una gran plantilla, no nos falta de gol». Habló de los posibles fichajes y se le cuestionó por Neymar, Pogba y otros hombres. «Ramos: «Neymar es un gran jugador, con el mercado abierto siempre se hablará de fichajes en el Real Madrid». Y se refirió a Keylor: «Es amigo y quiero que se quede».