Real Madrid Zidane: «La Liga es nuestro primer objetivo» El técnico analiza el dominio del Barcelona: «Tenemos que cambiar esta dinámica, el Madrid ha ganado muchas más Ligas en la historia»

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 24/04/2019 13:15h

El Real Madrid vivirá en Getafe un examen de su estado real. Sin nada que jugarse a nivel de títulos, el club quiere que el equipo juegue y demuestre su potencial en este final de Liga tan extraño para un plantel acostumbrado a jugarse títulos hasta el mes de junio. El responsable deportivo del Real Madrid lucha para que sus pupilos demuestren la tensión competitiva que no han mostrado a lo largo de la campaña. El segundo tiempo frente al Athletic fue la primera vez que los blancos enseñaron ritmo de competición desde que cayeron ante el Ajax, como se comenta a nivel interno de la entidad.

Zidane fue claro en su análisis sobre la liga, el actual dominio del Barcelona y las intenciones del Real Madrid para cambiar esta tendencia. Le cuestionamos si la razón de esta realidad es Messi o el interés prioritario del conjunto blanco por la Champions: «Es un poco todas esas cosas. Le digo que para mí la Liga es y será nuestro primer objetivo. Es el pan de cada día, es para lo que entrenamos desde julio. El campeonato tiene 38 jornadas y marca la temporada, mientras la Champions son trece partidos como máximo».

Valoró que el Real Madrid tiene más Ligas que el Barcelona: «El Real Madrid suma 33 Ligas, tiene muchas más que el Barça, y ese será nuestro objetivo».

«Tengo tres grandes porteros y decidiré quien será titular, no habrá debate, habrá un titular», señala Zidane

Zinedine Zidane relevó a Santiago Solari, que cinco meses antes había sustituido a Lopetegui, con la intención de iniciar ya un trabajo pensando en la próxima campaña. Hace un «casting» par ver la actitud y compromiso de sus hombres, no su calidad, que se les presupone, como el valor en la mili.

Quiere una nueva plantilla con hombres comprometidos y quien no sienta esa unión con el club no continuará con él. Habló de sus tres porteros. Courtois, Mariano y Vinicius son alta y están a disposición del técnico francés. El guardameta belga y el delantero brasileño no han disputado ni un minuto con el preparador marsellés. El entrenador fue claro: «Vinicius no jugará mañana, tiene que trabajar más todavía. Courtois es alta y está en condiciones de jugar. Veremos quien juega mañana. Tengo tres buenos porteros, los mejores, Keylor, Thibaut y un joven con futuro. Habrá un portero titular, no habrá debate».

Le cuestionamos si puede suceder que, cuando seleccione su guardameta titular, como ha avanzado, el perjudicado anuncia que desea ser traspasado. Sin decir nombres, señaló: «Puede suceder de todo, pero es pronto para eso».