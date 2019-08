Real Madrid Zidane: «Con Bale no ha cambiado nada, ha jugado muy bien» El técnico elogió la entrega y el juego del galés y le felicitó al ser sustituido en un saludo que significaba mucho

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha negado este sábado que haya cambios en torno a la actitud del delantero galés Gareth Bale, quien ha sido de los más destacados en el triunfo merengue sobre el Celta de Vigo (1-3) en la primera jornada de LaLiga Santander. «Ya lo hablamos dos o tres veces antes del partido, para decir que se va a quedar. Con los jugadores que tenemos ahora estamos pensando solo en esta temporada», comentó Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio de Balaídos.

Así, el técnico francés replicó a las insistentes preguntas sobre un Bale que asistió a Karim Benzema en la acción del 0-1. «No ha cambiado nada, estamos todos ahora para pensar en esta temporada y todos lo que están aquí piensan en eso, y en hacerlo lo mejor posible para defender esta camiseta», indicó Zizou.

«Nos vamos a apañar con los jugadores que tenemos y vamos a pensar en el próximo partido con los jugadores que tenemos», reiteró el técnico madridista, quien se mostró «muy contento por los jugadores» y por los tres puntos que habían obtenido de su visita a Vigo. «Y no solo a nivel de lo hecho con el balón, sino que defensivamente hemos trabajado muy bien y era la llave del partido. Porque luego lo mismo en la segunda parte, con diez jugamos muy bien y estoy contento, hay que felicitar a los jugadores y seguir así», afirmó.

«Era fundamental empezar de esta manera, jugando bien y ganar; sobre todo porque lo hemos tenido difícil en nuestra temporada, a nivel de resultados pero no en cuanto al trabajo. El trabajo que hemos hecho es fenomenal, disfrutemos de lo que hemos hecho hoy, con buen juego y una victoria», repitió.

«El trabajo de 'Vini' y Gareth ha sido muy bueno y luego había que cambiar un poco porque ellos lo hacían bien. Ya con Lucas e Isco se juntaron ahí fuertes. Me alegro por Lucas, por su gol, pero me alegro de lo que hicimos jugando diez contra once, que no es fácil y manteniendo el balón de un lado a otro», analizó Zidane. «Creo que hemos sufrido, pero por el bien de mantener un resultado. Contento y satisfecho, porque Balaídos es un campo difícil, no creo que haya muchos equipos que ganen aquí. Esto es fruto de eso, de lo trabajado en pretemporada, porque al final la competición era lo que importaba para nosotros», argumentó.

«Es mucho lo de fuera, que condiciona, pero nosotros intentamos seguir con lo que queremos hacer», dijo sobre el ambiente de presión que rodeaba a sus pupilos tras un verano irregular. «Habíamos jugado a ratos los partidos de pretemporada, pero hoy lo hicimos muy bien en todo el partido», apostilló.

«Yo valoro el esfuerzo de todos, es verdad que el trabajo defensivo de Gareth y 'Vini' ha sido importante; ha sido la clave defender bien, y luego con el balón nosotros siempre podemos hacer daño al rival».