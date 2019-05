Real Madrid Zidane anhela hacer ya borrón y cuenta nueva El entrenador es directo en su postura respecto a Bale: «Yo tomo decisiones, está claro lo que hice este fin de semana»

Cristalino, sin justificaciones. Zidane habló claro en San Sebastián: «Que se acabe esta temporada ya». El entrenador arriesgó al coger las riendas de un equipo tocado, sin opciones de aspirar a ningún título, y ha comprobado en sus carnes que el Real Madrid no está acostumbrado a jugar cuando no hay un objetivo. La expulsión de Vallejo, es cierto, marcó el partido, pues dejó al conjunto blanco durante cincuenta minutos con diez hombres, pero el responsable del Real Madrid advirtió que fue el VAR, con cuatro minutos de parón para observar una acción en el área de Courtois, quien enfrió a sus pupilos: «Estábamos jugando bien, ganábamos 0-1 y no se puede estar tantos minutos parados». La derrota, en inferioridad numérica, fue clara. El técnico, sin embargo, no juzgó mal el rendimiento de su equipo: «En Vallecas no hicimos nada, pero hoy sí luchamos y jugamos un buen partido. Ha sido una pena porque incluso con diez hombres tuvimos oportunidades». Admitió que en el segundo tiempo, con uno menos, el equipo blanco se desconectó: «Ha sido complicado, sí, en la segunda parte, y con el 3-1 fue un partido de ida y vuelta». El tono de sus palabras revelaba que no les sale nada y que es mejor hacer un borrón de esta mala temporada y una cuenta nueva.

«Brahim es un buen jugador, interesante, le estoy dando minutos y ya decidiremos su futuro»

Elogió especialmente a Marcelo, que ha disputado con el marsellés ocho de los diez encuentros que ha dirigido: «Yo quería recuperar al mejor Marcelo y así ha sido». El mejor futbolista del cuadro madrileño fue Brahim, siempre vertical hacia el área, autor de un golazo, con dos regates y un disparo cruzado soberbios. Su jefe no desveló sí se quedará la próxima temporada en su plantilla o será cedido para que adquiera una continuidad de competición: «Es un buen jugador, interesante y lo ha hecho bien. Está teniendo minutos conmigo y después decidiremos lo que haremos». El joven delantero fue tan directo en sus declaraciones como en el campo: «Yo quiero jugar aquí». Dio las «gracias» cuando analizamos que fue el mejor hombre del conjunto blanco en Anoeta y elogió a Zidane: «Es un entrenador espectacular».

«Que se acabe ya esta temporada», comenta el francés; su equipo acusa en el campo la falta de objetivos, no sabe competir sin metas

El responsable de la plantilla fue escueto al valorar el segundo descarte consecutivo de Bale y su significado de futuro: «Está claro lo que hice este fin de semana, no estaba lesionado, yo tomo decisiones».