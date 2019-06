Real Madrid El verano más explosivo del Real Madrid: 303 millones en fichajes El club blanco se está moviendo con rapidez para cerrar importantes contrataciones, pero falta agilizar la «operación salida»

Reinventarse para volver a lo más alto. Después de ganar cuatro Champions en cinco años, el Real Madrid no ha dado la talla esta última temporada. Por eso, tras un verano, el pasado, en el que la marcha de Cristiano, estrella del equipo, no fue cubierta por ninguna figura, el club se ha puesto ahora manos a la obra para volver a armar un equipo capaz de luchar por todo. Y no ha tardado en hacer los primeros movimientos. Faltando aún dos semanas para que comience oficialmente el mercado de verano, el Real Madrid ya ha firmado varias operaciones importantes.

El primero en confirmarse fue Eder Miliato, cuyo fichaje se oficializó el 14 de marzo. El defensa, procedente del Oporto, ha costado 50 millones. El goteo de contrataciones solo acababa de empezar. El segundo en anunciarse fue Luka Kovic, delantero procedente del Eintracht de Frankfurt que ha costado 60 'kilos'. Tras él, la estrella, el fichaje más esperado. El Real Madrid hizo oficial la contratación de Eden Hazard el pasado viernes. La operación con el Chelsea ascendió hasta los 100 millones. El último en firmar, ayer mismo, ha sido Ferland Mendy. El hasta ahora lateral izquierdo del Olympique de Lyon ha costado al club blanco 48 millones.

En total, y sin haber abierto aún el mercado, el Real Madrid ha desembolsado 258 millones. Si a esta cifra se le suma la de Rodrygo, futbolista firmado hace tiempo pero que se sumará a la lista de fichajes de esta temporada (45 'kilos'), la cifra sube hasta los 303 millones. El verano 2019 ya es un récord para el club sin haberse ni siquiera llegado aún al mes de julio. La idea está clara: «Vamos a reaccionar con fuerza», dijo ayer Florentino Pérez en la presentación de Jovic.

Así, con el fichaje de Mendy, el Real Madrid ha superado lo gastado en su anterior verano de récord, el del 2009, el primero de la segunda etapa de Florentino Pérez al frente del equipo. Aquel año, los fichajes de Cristiano (96), Kaká (65), Benzema (35), Xabi Alonso (39), Albiol (15), Negredo (5), Arbeloa (4) y Granero (4) sumaron 254 'kilos'.

Ajuste de cuentas

Tan importante es fichar a nuevos futbolistas para el proyecto de Zidane como vender a aquellos que no están en los planes del entrenador francés y permitan cuadrar las cuentas. Sin embargo, el Real Madrid aún no ha cerrado ninguna salida. Si a esto se le añade la nueva regla del «fair play financiero» que marca el tope de 100 millones de diferencia entre compras y ventas, la cosa se complica y obliga al club a moverse con inteligencia.

Por ello, ahora se trata de dar salida a aquellos activos que, como se ha venido contando en ABC, no están en los planes de Zidane. El Real Madrid, a expensas todavía de cerrar algún fichaje más de gran calado, necesita soltar lastre. Haciendo números, el club tendría que recaudar cerca de 350 millones a finales de verano para cumplir con el «fai play». Keylor, Theo, Llorente, Ceballos, Kovacic, Odegaard, James, Bale o Mariano son algunos de los que pueden hacer las maletas y provocar la entrada de dinero en las arcas de la entidad. Aún queda mucho y todo esto solo acaba de empezar, pero el Real Madrid de la siguiente temporada ya va cogiendo forma.