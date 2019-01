Real Madrid Solari: «Que Vinicius sea el mejor es una noticia positiva para el Real Madrid» El técnico no sabe si podrá jugar, por culpa de su gripe: «Lo decidiremos en las próximas horas; tenemos muchos contratiempos con tantas lesiones»

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 12/01/2019 13:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Solari espera que Vinicius pueda jugar mañana en Sevilla para enfrentarse al Betis. Es la incógnita del entrenador del Real Madrid ante el partido de mañana. El hecho de ver cómo un chico de 18 es el líder y el mejor futbolista del Madrid actual es una alegría y una preocupación a la vez. Le cuestionamos al responsable del plantel este extremo y fue rotundo: «No sabemos si podrá jugar Vinicius, hay que esperar. El hecho de tener jugadores tan jóvenes es un situación delicada, pero es una alegría y una buena noticia, positiva, que un chico de 18 años como Vinicius sea el mejor del equipo. La fuerza del Madrid siempre es el grupo. Esa es la fuerza del Real Madrid». Carvajal, Benzema y Ramos son los otros hombres destacados del once titular habitual.

Caso Isco: «No soy quien para dar consejos a nadie, aquí hay muchos jugadores con gran experiencia que lo han ganado todos»

El técnico valoró el problema de las lesiones que asola al equipo y que le deja sin siete futbolistas entre dolencias y sanciones. «Hay que ser crítico y estudiar por qué sufrimos tantas lesiones. Es un gran contratiempo y el grupo, unido, es el que debe superar este problema y salir adelante».

Analizó la importancia Vinícius en el juego actual del conjunto blanco: «Importantes son todos, cada uno de los jugadores es importante. De Vinicius lo primero que hay que saber es si puede entrar en la convocatoria».

Habló de Isco y no respondió si será titular. «Está bien él y también el resto de jugadores disponibles. Queremos que estén bien lo que no lo están. Queremos tener más opciones para hacer el equipo. Veremos a ver quién juega. No hemos cerrado la convocatoria. Son 24 jugadores y me encantaría que todos jugaran más. El trabajo menos grato es hacer la alineación y que se queden jugadores fuera, incluso en las listas. El de la convocatoria no lo estamos teniendo ahora por las bajas».

No dio consejos a Isco para mejorar su consideración en el equipo: «Yo no soy quién para aconsejar a nadie. Son jugadores con mucha experiencia. Futbolistas que están tanto tiempo en Primera y ganan tantos titulares tiene experiencia para saber lo que tienen que hacer». Negó que el malagueño puede ser traspasado este mes: «Todos los jugadores son importantes y lo van a seguir siendo. El objetivo ahora es el Betis y recortar puntos con los de arriba en la clasificación».

Reflexionó sobre la dureza del duelo con el Betis: «Es un partido difícil, pero es que no hay partidos fáciles. Es una Liga muy bonita para el espectador por su competitividad. El Betis intentará disputarnos el balón y el dominio».