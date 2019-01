Real Madrid La reflexión de Modric que agita la conciencia de la plantilla El centrocampista croata hizo autocrítica tras el partido y mandó un mensaje claro: «No es cuestión de suerte»

El comienzo de 2019 no ha sido fácil para el Real Madrid. Después de ganar el Mundial de Clubes en diciembre, el empate cosechado ante el Villarreal hace unos días y la derrota ante la Real Sociedad han vuelto a encender las alarmas en el seno de la plantilla. Cuando acabó el encuentro ante el equipo donostiarra, uno de lo que dio la cara en zona mixta fue Luka Modric, quien dejó una reflexión que seguro que removerá la conciencia de la plantilla.

«Muchos no estamos a nuestro nivel, no podemos tener una cagada al principio en cada partido. Hay que hablar claro, no es cuestión de suerte. Creamos mucho, pero la pelota no entra y concedemos mucho. Hay razones que explican por qué no van las cosas bien».

Además, Modric también quiso pronunciarse sobre la polémica acción sobre Vinicius, en la que Rulli le derribó dentro del área y el árbitro no señaló falta. «No ha tenido el día, pero nuestro problema no es el árbitro o el VAR, aunque no nos han ayudado. Nuestros problemas son otros».

«El árbitro me ha dicho a mí que desde arriba le dijeron que no era penalti. A mí me parece increíble que no revisen, pero ya está. En España estamos confundidos con el VAR y que parece que con el Madrid tienen más miedo, pero no quiero hablar más de esto», remató el jugador croata.