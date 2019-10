Real Madrid Valverde, el músculo de Zidane Su irrupción enamora al madridismo, pero él no saca pecho: «Sigo con un perfil bajo»

De vuelta al banquillo del Real Madrid -marzo 2019- tras su dimisión a los cinco días de ganar la Decimotercera -junio 2018-, Zidane trasladó un diagnóstico a la planta noble del club muy similar al expuesto antes de su inesperado adiós. Al equipo le hacía falta brío y energía en el centro del campo. Jugadores «modernos», como él denomina al futbolista de extenso recorrido de ida y vuelta, con el talento suficiente para asociarse con sus compañeros, llegar al área rival y provocar situaciones de gol, como sobre todo con el músculo necesario para correr hacia campo propio, encimar, robar, y sostener al equipo cuando las piernas de la mayoría de los compañeros piden camilla y masaje.

Todas estas características son las que, a su juicio, maneja Pogba, obsesión de Zidane en este pasado mercado veraniego, y también Fede Valverde, el futbolista llamado a ocupar el «vacío» del mediocentro francés. El uruguayo, tras un inicio de temporada a contrapié por una lesión muscular, ya se ha hecho un fijo en el centro del campo del Real Madrid actuando como volante: «Me siento cómodo, seguro a la hora de jugar, con ganas de llegar al área rival. Zidane me pide que dé lo mejor de mí, lo que soy en los entrenamientos y cuando un técnico te brinda esa confianza te ayuda mucho», explica el jugador.

Valverde fichó por el Real Madrid en 2015, cuando tan solo tenía 17 años. Cinco millones pagó el club blanco a Peñarol, y tras una primera temporada en el Castilla jugó cedido la siguiente en el Deportivo, sumando a su mochila minutos en Primera. En el primer equipo blanco se asentó el pasado curso. Inédito con Lopetegui pero estelar con Solari, que ya le había dirigido en el Castilla y sabía de sus virtudes, y agradable sorpresa para Zidane, que vio en él justo lo que demandaba con el fichaje de Pogba: «Es buenísimo que hable bien de mí, pero hay que mantenerse en un perfil bajo. Me pide que aproveche mi físico para presionar, ir y volver. También que trate de llegar al área y siempre bromea que dispare al arco porque en los entrenamientos lo reviento», desvela el uruguayo.

Hijo de una madre que se dedicaba a vender ropa de segunda mano y de un padre empleado de seguridad, los humildes orígenes en los que se crió Valverde hicieron de él un chaval noble y trabajador que solo necesita quitarse definitivamente los grilletes de la timidez para ser ese futbolista con mayúsculas que Wenger quiso llevarse al Arsenal con 12 años y que ganó el Balón de Plata en el Mundial sub 20, con solo 19 años: «Mi familia me hace saber diariamente que no soy nadie. Tengo que seguir la línea de mis compañeros. No mantenerme debajo de ninguno sino ser uno más de la plantilla porque ello me llevó a tener otra personalidad, otro carácter dentro del campo y fuera. Al principio era tímido y me costaba hasta tener una conversación con otros compañeros».

No hay otro como él

Su salto hacia adelante en esas interacciones humanas, en ocasiones tan delicadas dentro del vestuario del Real Madrid, le han dado la confianza necesaria para sacar todo el fútbol que lleva dentro, y en el caso de su equipo, virtudes y características que hasta la fecha adolecía. Con Kovacic y Llorente vendidos al Chelsea y al Atlético, respectivamente, el Real Madrid solo tiene en su plantilla un futbolista de las condiciones técnicas y físicas de Valverde, que en cuanto ha salido de la enfermería se ha hecho grande en el once blanco. Titular en el Wanda y también ante el Granada, siendo el mejor del suyos en ambos duelos, y con muchas papeletas de ser de la partida en el clásico de dentro de tres semanas, pasado el parón de selecciones: «A Fede ya le conocíamos y ha demostrado que es muy bueno. No lo hemos descubierto ahora», sentencia Zidane.