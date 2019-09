S. D. @abc_deportes Actualizado: 16/09/2019 14:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de estrenarse en partido oficial en La Liga y antes del debut en Champions con la camiseta del Real Madrid Eden Hazard concedió una entrevista a los medios oficiales de la UEFA. El atacante belga analizó su llegada al club blanco y compartió sus deseos de cara a la nueva temporada y a su futuro como madridista.

«Cuando estaba en el Chelsea ya sabía que mi sueño era jugar para este club algún día. No había esperado jugar siete años en el Chelsea, pero al final todo salió bien y tuve la oportunidad de ganar algo cada año. Creo que por eso me quedé allí tanto tiempo. Ahora es un sueño para mí estar aquí y espero aprovecharlo al máximo», explica sobre su llegada al Madrid.

«Creo que fue el hecho de que es reconocido en Francia y porque Zidane jugó en el Real Madrid cuando comencé mi carrera futbolística. Entonces, para mí, era 'el club'. Luego está la camiseta blanca y el Bernabéu, que es el mejor estadio. Además de eso, cuando era niño apoyaba al Real, así que también quería venir por esa razón», agrega.

Preguntado por si en el club español se nota una conexión especial con la Champions League, el belga no tiene dudas: «Sí, desde que llegas la sientes. Lo sientes al saber que es el club que ha ganado más. Cuando estás en el Real Madrid, aunque sea mi primer año, al hablar con los seguidores siempre esperan que ganes la Champions League. Por eso creo que hay tantas expectativas puestas en esta competición y es la razón por la que la han ganado más que ningún otro equipo».

Acerca de Zidane, su ídolo y ahora entrenador en el vestuario madridista, Hazard explica que «llevamos más de un mes trabajando juntos y estoy feliz. Me siento como un niño pequeño, no solo por él, sino también por los otros jugadores. Estoy aprendiendo todos los días y los estoy conociendo. Es genial trabajar con un entrenador que puedes sentir que ha sido jugador cuando hablas con él. Solo necesito aprender de él y estoy seguro de que todo saldrá bien»

«Siempre he actuado sobre la base de solo trabajar en el campo. Por supuesto, cuando estás en un club como este necesitas ganar y tienes que marcar. Pero siempre me he comportado de la misma manera y eso es lo que aún intentaré hacer. Trato de divertirme lo más posible en el campo y sé que si lo hago los resultados llegarán. En este gran club quiero intentar que la gente me vea más, ganar partidos y marcar goles. Es un poco como lo que hice en el Chelsea, pero intentaré hacerlo de nuevo en el Real Madrid y mejor si es posible».

El belga se refiere también en la entrevista al momento de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid: «Fue especial. Cuando llegué, estaba en el campo como en casa porque es a lo que estoy acostumbrado cuando vengo a un estadio. Lo diferente fue la rueda de prensa, ver a todos los aficionados, todas las pantallas, al presidente dando un discurso, todas las cámaras que están sobre ti... No creo que pueda describirlo. Se siente bastante emoción y a la vez es agradable, pero también te sientes un poco impaciente cuando ves a todas esas personas. Soy mejor cuando dejo que mis pies hablen en el campo».

Para acabar, Hazard deja una curiosa comparación entre los aficionados ingleses y los españoles: «Creo que aquí los hinchas son realmente hinchas. En Inglaterra a la gente de allí le gusta el fútbol y todos, los jóvenes, los adultos, los adolescentes, están realmente interesados en su fútbol, pero no son tan fanáticos de sus equipos. En los momentos en que estaba en el Chelsea y perdíamos, estábamos decepcionados al igual que los seguidores, pero nunca sentía que era un desastre. Eso es diferente en España. El fútbol lo es todo para ellos y depende de los jugadores darlo todo»