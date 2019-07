Real Madrid El agente de Bale, a ABC: «¿Cuál es mi plan ahora? Ver el British Open» Jonathan Barnett dice a este periódico que no está nada preocupado por el futuro de Gareth

El agente de Gareth Bale, el misterioso Jonathan Barnett se ha mostrado tranquilo con la situación de su futboista tras el claro mensaje de Zidane en la noche de ayer: «Si se va mañana, mejor», dijo el técnico francés tras el partido ante el Bayern en el que el jugador británico no fue ni convocado.

El mensaje de Zidane fue claro. Bale no va a jugar ni un solo minuto con la camiseta del Real Madrid y que su deber es buscarse un nuevo destino, algo que no le preocupa al agente de Gareth: «¿Cuál es mi plan ahora? Estoy en mi sofá viendo el Brithis Open. No estoy nada preocupado por el futuro de Bale. Pregúntele a Zidane por qué fue tan duro con Bale», aseguró Barnett en conversación teléfonica a este periódico. Queda claro que el futbolista no es el único amante del golf de este binomio tan particular.

Preguntado por las posibles ofertas sobre la mesa que tiene Bale, Barnett ya se puso más serio y evitó dar explicaciones que comprometan a su representando o las posibles negociaciones que tiene en marcha: «¿China? ¿Premier? No voy a dar detalles de los movimientos que pueda estar haciendo o no. Lo siento».