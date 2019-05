Real Madrid El Madrid, con Bale en casa y Benzema de récord Zidane descarta por segunda vez consecutiva al galés, que no estará en Anoeta, donde Karim busca igualar su plusmarca de goles en una temporada, 32; lleva 30

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 12/05/2019 00:52h

Reaparece Benzema en Anoeta y Bale vuelve a quedarse en casa sin jugar. Viaja Brahim a San Sebastián y no acude el galés. Es sintomático el mensaje. Zidane da la puntilla a Bale. Sus decisiones dicen claramente que no cuenta con él y así se lo hace saber. No fue convocado frente al Villarreal y ahora también le ha descartado para el partido de mañana frente a la Real Sociedad.

Keylor no viaja a San Sebastián por una sobrecarga y Varane se queda en Madrid por precaución, al sentir un problema muscular

El técnico no quiere tener a Bale en su plantilla y toma medidas de fuerza, para que se busque un traspaso. Tampoco ha convocado a Varane y a Keylor. El francés no jugará por precaución, siente problemas musculares; el costarricense sufre una sobrecarga.

Bale es la noticia negativa del Real Madrid. El club, hay que decirlo, está harto de él, de su carencia de actitud, de su aburguesamiento. Quiere desprenderse del británico y acabar con este cuento nada chino.

Benzema es la noticia positiva del club. El ejemplo que debería seguir Bale. El francés, en la treintena, vive su mejor campaña en la entidad al cabo de una década de estancia. Suma 30 goles esta temporada y se ha preparado a fondo para superar su lesión muscular y volver a la competición en dos semanas, pues anhela establecer una nueva marca goleadora personal. Su récord es 32 dianas, conseguidos en el curso 2011-12, con Mourinho. Necesita dos para igualarlo y tres para mejorarlo. Le restan dos partidos, el de hoy en San Sebastián y el del próximo domingo frente al Betis . Rubalcaba era un defensor del fútbol inteligente de Benzema. Le verá desde el cielo, junto a su gran ídolo, el otro Alfredo, la Saeta.

La incógnita estriba en la portería. ¿Jugará Luca hoy, para disfrutar de su segundo encuentro de la temporada?. Se augura que ante el Betis, en el Bernabéu, lo hará Keylor, por si fuera su último encuentro en el Real Madrid.

ALINEACIÓN PROBABLE EN ANOETA: Courtois o Luca; Carvajal, Nacho, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro (Llorente), Kroos o Fede Valverde; Lucas, Benzema y Asensio.