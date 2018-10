Entrevista Lucas Vázquez: «Que nadie dude de nosotros, estamos unidos y sacaremos esto adelante» Entrevista con el jugador del Real Madrid, embajador del videojuego Call of Duty, que deja entrever que todos los grandes sufren malos resultados y solo se habla de su equipo

Ha sido un futbolista fundamental en el trienio triunfal del Real Madrid. Ha disputado 145 partidos en tres años. Tres Champions, una Liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España enmarcan su palmarés. Pero esta temporada ha jugado muy poco hasta hoy. Lucas Vázquez suma 197 minutos de competición, repartidos en nueve encuentros. Espera hacerlo más a partir de ahora, en un conjunto que necesita extremos como él para romper las defensas y encontrar el gol perdido. El gallego es embajador del videojuego Call of Duty, un juego de guerra. Lucas quiere dar mucha guerra para sacar al Real Madrid del atolladero.

—El Real Madrid marchaba muy bien y de pronto llegaron cuatro partidos sin goles, tres derrotas y un empate ¿Qué sucedió?

—En el fútbol se viven rachas. El fútbol son momentos, son estados de ánimos y hemos vivido varios partidos en los que también sufrimos mala suerte. Los goles llegarán, estoy seguro. Haciendo las cosas bien los goles caerán por su propio peso.

«No hay que volverse locos, se habla mucho de nosotros y estamos a un punto del Barcelona. No hay que obsesionarse, el gol llegará»

—Lopetegui se ha llevado muchas críticas. ¿La plantilla le arropa?

—Sergio (Ramos) y Marcelo ya lo han dicho. Estamos todos a muerte, todos unidos, y eso es lo más importante.

—¿Qué hay que cambiar para marcar más goles y recuperar el buen rendimiento de hace solo un mes?

—Lo que hay que hacer es no volverse locos. Se habla mucho de nosotros y solo estamos a un punto del Barcelona en la Liga. No nos volvamos locos. Tenemos jugadores con mucho gol, cualquier jugador de este equipo puede marcar en cualquier situación, porque la capacidad de todos es máxima, y lo que tenemos que hacer es crear ocasiones para materializarlas. Sabemos muy bien lo que debemos hacer.

—¿Hay que variar algo la forma de jugar para recuperar ese acierto? ¿Hacer un fútbol más directo, dar menos pases para llegar al área? ¿Hablan ustedes de ello en el vestuario?

—Lo que hay que hacer es no pensar en que el balón no entra, porque si te obsesionas en que no marcamos, al final no los conseguimos. Lo que hay que hacer es disfrutar del fútbol, ser feliz en el campo y así es como llegarán los goles.

«Sergio Ramos es el mejor central del mundo, sabe convivir con las críticas y se crece ante la adversidad»

—¿Hubo demasiada obsesión con el gol, por tanta presión externa?

—Hay más obsesión fuera que dentro del vestuario. Esa presión que se vive desde fuera hace que la gente ya se crea en el minuto veinte que, porque no se haya movido el marcador, ya no vamos a hacer un gol. Los partidos hay que trabajarlos mucho en el campo. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien y llegará el acierto ante la portería. No me obsesiona.

—¿Los dos grandes del fútbol español han fallado, pero se critica más a su equipo ¿Por qué se habla más de los problemas del Real Madrid que de los problemas del Barcelona? ¿Hay una diferencia de trato?

—En el Real Madrid sabemos que siempre pasa eso, se nos mira de forma distinta. Estamos acostumbrados a esto, lo vivimos con naturalidad y lo sabemos llevar.

—¿Molesta que se hable ya de otros técnicos para suceder a Lopetegui?

—Lo llevamos con tranquilidad. Nos intentamos abstraer de este tipo de comentarios. Nos dedicamos a trabajar todos los días, a entrenar, a hacer las cosas bien y así es como llegarán los resultados. Solo pensamos en eso.

—¿Quiénes son los culpables de estos cuatro malos resultados: el entrenador, los jugadores, todos?

—En fútbol cuando ganas, ganamos todos, y cuando pierdes, perdemos todos. Eso hay que tenerlo muy claro para sacar las cosas adelante. El único secreto es mantenernos unidos y trabajar todos en la misma dirección.

—¿Qué le dice a la afición?

—Que no tengan duda de nosotros, que nadie dude de nosotros, vamos a dar el máximo y todos juntos lograremos muchas cosas, seguro.

—Usted es uno de los mejores asistentes del último trienio, con 28 centros de gol, y esta temporada solo ha disfrutado 198 minutos de juego.

—Quiero jugar más, es mi objetivo, y espero tener más minutos. Dar pases me gusta mucho, pero la sensación de marcar es indescriptible. Ojalá pudiera marcar un gol este sábado.

—¿Qué significa para usted militar en el Real Madrid?

—Para mí un sueño pertenecer a este equipo. Desde pequeño soñé con jugar en el Real Madrid y lo sigo disfrutando día a día.

—¿Esta Liga es diferente?

—Esta Liga es muy igualada. El nivel ha subido, mejora cada año y esto es muy bonito para el fútbol español. Los equipos se están reforzando muy bien.

—¿Qué reflexiona el vestuario madridista para recuperar la senda?

—Hablamos de que tenemos ganas de que llegue ya el partido de este sábado, de coger esta oportunidad de dar ya esta primera victoria a la afición, que es lo que queremos.

—¿Qué opina de los ataques de la prensa inglesa contra Ramos, primero en la final de la Champions y ahora tras el partido contra Inglaterra? ¿Hay envidia, odio?

—No sé si es envidia o no. Sergio lleva muchos años siendo el mejor central del mundo y tiene que convivir con las críticas, o tener algún detractor. Lo lleva muy bien, con mucha naturalidad. Se crece ante las adversidades y eso es lo importante. Y con su carácter siempre da más.