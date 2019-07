Real Madrid Florentino Pérez, en la presentación de Militao: «Eres uno de los mejores centrales del mundo» Militao llega al Real Madrid con el reto de entrar ya en las rotaciones con Ramos y Varane para curtirse muy pronto en el conjunto blanco

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 10/07/2019 13:28h

El vídeo de presentación del joven Eder Militao en el Bernabéu expresaba con hechos su enorme peligro como rematador de cabeza, un central depredador del área, virtud que suma a su velocidad defensiva y su anticipación en el corte. En plena canícula de julio, el palco de honor del Bernabéu registraba el cartel de «no hay billetes» para ver en carne mortal al nuevo central del Real Madrid, Eder Militao, reciente ganador de la Copa América. José Ángel Sánchez, Álvaro Arbeloa, drectivos, exjugadores, presidentes de peñas como Efigenio Albadalejo, socios y madridistas de siempre poblaban la sede blanca para recibir al jugador, vestido con traje negro y camisa blanca, elegante, acompañado de toda su familia. Mientras Florentino Pérez le explicaba lo que es el club en el palco, miles de seguidores ocupaban las gradas a la espera de verle vestido de blanco, en el césped, tocando balón . Zidane le espera dentro de quince días. Y Gregory Dupont, el nuevo jefe de la preparación.

Casemiro le ha hecho conocer el Real Madrid en la extensa concentración triunfal de la selección brasileña. Le ha contado la idiosincrasia y los pormenores del club más famoso del mundo, con una presión insuperable que ahora deberá soportar con señuelo de ganador. Eder Militao ganó junto a «Case» la Copa América con Brasil y voló a la capital de España para firmar su contrato por seis años con el Real Madrid y ser presentado en el palco de honor del Bernabéu junto a Florentino Pérez.

El Real Madrid abonó al Oporto los 50 millones de la cláusula de rescisión en marzo. El brasileño ha sido elegido el mejor jugador de la Liga portuguesa durante cinco meses. Viene a la casa blanca para convertirse en un santiamén en el central que rote con Ramos y Varane constantemente. Zidane cree en él especialmente como «stopper» y su propósito es que supere pronto el «pressing» que supone formar parte del Real Madrid para transformarle en un hombre de confianza en esa posición. Militao debe descargar de partidos a Ramos y a Varane y curtirse en esa misión n la defensa madridista. En el Oporto ya lo hizo. En unos meses superará la presión de pertenecer a este club y ser el central que ha sido en Portugal y en Brasil.

El defensa tiene 21 años y es un futbolista polivalente, que también juega de lateral derecho. Pero Zinedine desea que Militao sea ante todo «el central». Debutó con el Oporto ante el Moreirense en la liga y marcó su primer gol frente al Schalke en la Champions League. Antes de fichar por el Oporto, Miltao jugó en las categorías inferiores del Sao Paulo y en el Sao Paulo durante la temporada 2017-2018.

«Estás donde tú querías», señalaba Florentino Pérez. «Hemos iniciado de nuevo un camino lleno de ilusiones para los madridistas que viven por y para este club. Ganar forma parte del ADN de nuestro club. Somos lo que somos porque los grandes jugadores que vistieron esta camiseta luchan para ganar hasta el último segundo para hacer posible lo imposible. Hoy presentamos a uno de esos grandes jugadores que se suma a un plantilla con muchos talentos. Recibimos a uno de los grandes defensas del fútbol mundial, Eder Militao. Querido Eder, felicidades por ese gran triunfo con tu selección. Llegas con 21 años del Oporto, donde has demostrado tu talento. Te has adaptado rápidamente al fútbol europeo. Pero ahora te enfrentarás al mayor reto de tu carrera, porque has elegido al Real Madrid por delante de otras ofertas. Muy pronto vas a comprobar lo que supone esta camiseta y será una emoción para tu vida. Ha llegado el momento que estabas deseando y no olvides que los valores del Real Madrid te acompañarán en este camino».

Militao fue directo al grano: «Estoy muy feliz de estar en el mejor equipo del mundo. Agradezco al presidente esta confianza y a los madridistas les digo que voy a defender esta camiseta con el corazón. Voy a dejar todo el campo. ¡Hala Madrid! ».

Eder Militao se incorporará al trabajo del Real Madrid, más adelante, porque ha jugado hasta el día 7 de julio. Nada más ganar la Copa de América con Brasil, al lado de un Casemiro imponente, Militao viajó a Madrid para firmar su contrato por seis años con el club español. Tomará unas semanas de descanso bien ganado y después se pondrá a las órdenes de Zidane y Gregory Dupont, el nuevo preparador físico, que hoy estrena realmente el trabajo de precampaña con la plantilla en Montreal.

Zinedine quiere quedarse al final con veintitrés hombres y Militao es uno de esos fijos . El sexto fichaje, Kubo, hace la pretemporada para curtirse con el primer plantel, pero luego jugará en el Castilla. Militao viene curtido de Portugal. Ha sido un líder del Oporto.