Los errores en cadena de la dirección deportiva

El Real Madrid sigue buscando la tecla con la que reactive una temporada que no ha empezado de la mejor manera. Sin embargo, los problemas no son nuevos, son fruto de un modelo deportivo en el cual se han cometido una serie de errores en cadena que han terminado condenando al equipo.

Campeones inamovibles

El glorioso equipo de las cuatro Champions aboca al inmovilismo. La columna vertebral permanece y no se advierte en el club la energía para su renovación. El mrcado tampoco asume sus fichas.

Mucho más que un jugador

Cristiano se fue sin haber atado a un sustituto de su categoría. La falta de gol lastró la temporada anterior y su liderazgo en el campo no ha sido reemplazado.

El fugaz Lopetegui

No era la primera opción, pero se buscó al seleccionador. Devorado por los problemas de un equipo sinCristiano, su proyecto nació sentenciado. Luego se rechazó a Conte.

Perfil bajo e interinidad

Solari tomó medidas disciplinarias y deportivas que luego quedaron en nada. No superó la pérdida de los tres trofeos en diez días y duró apenas medio año pese al contrato hasta 2021.

Decisiones de lógica difícil

Zidane llegó antes de tiempo para calmar la crisis y habló de un cambio que no se ha producido. El Efecto Zidane no llega y su autoridad parece dañada al no satisfacerse el fichaje de Pogba.