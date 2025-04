Otra perla del muay thai, ahora a orillas del río Iro

Si el muay thay ya no es un deporte desconocido en tierras gaditanas se debe en gran medida a la labor que ha llevado a cabo durante años Carlos Coello, el gaditano que situó a España en Tailandia.

A prácticamente nadie se le escapa la brillante y exitosa trayectoria de Carlos Coello en esta modalidad de la que han ido saliendo nuevos e ilusionados deportistas desde tierras gaditanas. Ahí se enmarca también la historia de José Enrique Fernández Carmona, quien se ha coronado en la categoría de -60 kilogramos.

En pocos días cumplirá José Enrique Fernández Carmona 21 años de edad, un joven que sí ha coincidido en alguna ocasión con Carlos Coello, al que no tiene el gusto de conocer en profundidad.

Y eso que a ambos les une la pasión por el muay thai y también sus orígenes en el mundo del deporte, vinculados en un primer momento al fútbol. Si Carlos Coello hizo sus pinitos con un balón en La Tacita de Plata, José Enrique Fernández hizo lo propio en la cercana Chiclana. Primero como guardameta en el APA Sancti-Petri, donde empezó a los cinco años de edad hasta defender después gaditana del Loreto. Y de ocupar el marco a ser lateral y extremo en el Chiclana CF durante cuatro o cinco años. Sus 'pataditas' al esférico terminaron en el Sporting de Chiclana.

Así fue hasta que «un día de pretemporada, me dijo un amigo que si nos apuntábamos con Román Marcial, que era muy amigo de su padre, a muay thai. Probé y me enganché. Al final mi amigo se desvinculó y yo seguí», recuerda José Enrique. Así fueron sus inicios en una disciplina a la que muchos llegan tras su paso por el balompié, aunque no existan estrecho vínculos entre ambas facetas.

El joven chiclanero José Enrique Fernández Carmona se abre paso en el muay thai. L. V.

De éxito en éxito

Y del pasado al presente porque esta joven promesa del muay thai en Chiclana de la Frontera se prepara a conciencia cada día en el Club Thai Dragon. «Todos los días entreno tres horas como mínimo, descansando los domingos», aclara.

Ese tesón y la búsqueda de sus objetivos ha ido recientemente un poco más allá al coronarse campeón de España en Alovera(Guadalajara), donde acudió con la selección de Andalucía. «Fue una experiencia increíble. Era una final única, a un combate, y lo gané a los puntos frente a un rival muy duro que era valenciano». Dos semanas antes ya había demostrado su potencial en el Campeonato de Andalucía. «Le gané a dos contrincantes en dos combates muy duros», recuerda el joven deportista chiclanero.

Un paso al frente que sirve para convencer un poco más a su familia, reticente en un primer momento a su pasión por este deporte. Sus razones existían. «Al principio estaban de acuerdo en que entrenara, pero no les entusiasmaba el hecho de verme pelear en combates. Poco a poco vieron que era mi pasión y les gustaba que así fuese. Me apoyan mis padres, mis abuelos, mis tías...», relata José Enrique.

José Enrique Fernández Carmona se consagró en Alovera (Guadalajara). L. V.

Una trayectoria que va forjando a base de sacrificio, lucha y mucha ambición. «He peleado en la velada en nuestro gimnasio y también me invitaron al Cádiz Fight Night, pero no pude ir. Si me lo vuelven a ofrecer, ahí espero estar», apunta quien el pasado sábado estuvo presente en Sevilla, a las puertas de la Semana Santa, en una de las veladas de muay thai más reconocidas a nivel nacional.

Es su manera de darse a conocer y dar a conocer el muay thai entre su círculo. De hecho, «muchos amigos han venido a verme, otros han probado y algunos se han quedado. La mayoría están orgullosos de mis éxitos. Todos son un gran apoyo para mí».

Un trayecto y un destino

A la hora de quedarse con un referente, José Enrique Fernández no titubea: «Román Marcial, sin dudas, pues además ha sido mi entrenador y me ha enseñado mucho de cuanto sé. También Jesús Ariza 'Cartucho', que es mi entrenador actual».

Un camino para el que tiene un destino claro: «Mi sueño es ir a Tailandia. Espero que me llegue la oportunidad. Mi entrenador fue con un compañero en el mes de noviembre del año pasado y no pude acudir. Lo volveremos a intentar y creo que iré a finales de este año».

José Enrique Fernández Carmona durante un entrenamiento en el Club Thai Dragon, en Chiclana de la Frontera. L. v.

Sin prisa, pero sin pausa. Y con buena letra. Así espera alcanzar sus retos. «A corto plazo barajamos debutar a nivel profesional, que no queda mucho. A largo plazo me esfuerzo para poder vivir de esto en Tailandia, aunque sé que es muy complicado».