Cádiz acoge este fin de semana el I Torneo de Pádel Benéfico de la Humildad y Paciencia

El próximo fin de semana tendrá lugar la primera edición del Torneo de Pádel Benéfico de la Hermandad de la Humildad y Paciencia de Cádiz. Será el sábado 25 de octubre y un día después, el domingo 26 de octubre, cuando se ponga en liza la cita a beneficio de la bolsa de caridad del Niño Jesús de la Pasión.

La competición se celebrará en las instalaciones de PadelGades Indoor Club, situadas en la calle Villa de Rota en Cádiz. Allí competirán jugadores de diferentes modalidades (Masculino, Femenino y Mixto) que serán agrupados en categorías (B, C y C+ en la vertiente masculina, C en la vertiente femenina y también C en la modalidad mixta).

La fecha límite de inscripción finalizó el pasado miércoles 22 de octubre y está garantizada una notable asistencia y un magnífico ambiente en una prueba en la que ha costado 20 euros a cada participante formar parte de una categoría y 30 euros si combinaban dos de ellas.

Mínimo dos encuentros

Asimismo los participantes podrán disputar un mínimo de dos encuentros y se podrán llevar un regalo. Todo ello sin olvidar los buenos premios que se adjudicarán a los que terminen en las tres primeras posiciones de cada categoría.

Sin lugar a dudas, Cádiz vivirá una gran fiesta del pádel este fin de semana.

Para más información pulse sobre este enlace.