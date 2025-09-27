El Circuito de Jerez - Ángel Nieto celebra con todos los honores su XL Aniversario

El Circuito de Jerez - Ángel Nieto ha celebrado su Gran Encuentro Motero, actividad enmarcada dentro de la programación del XL Aniversario que ha contado con un éxito rotundo de participación y convocatoria congregando a más de 3.000 motocicletas en el trazado jerezano.

El evento ha marcado un nuevo hito en la historia de estas instalaciones, demostrando la inquebrantable pasión y el apoyo de la comunidad motera hacia el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, logrando lo que hasta ahora no había sucedido. Fue el hecho de llenar en su totalidad la pista de moteros llegados desde muchos puntos de nuestra geografía, incluso de Portugal, para dar la vuelta controlada al trazado con la que se iniciaba este gran encuentro.

Esta impresionante imagen no sólo marcó el inicio de esta jornada, sino que también sirvió como un poderoso homenaje a las cuatro décadas de historia del circuito y a su fuerte vínculo con el mundo del motociclismo. Correspondiendo a los 65 clubs inscritos en esta convocatoria, el Circuito de Jerez - Ángel Nieto con su gerente Cayetano Gómez al frente, el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz; el periodista Jesús Benítez, comisario del XL Aniversario del Circuito; y Pepe Hermosín, vicepresidente del Consejo Local del Motor; hacían entrega de las placas de agradecimiento a los clubes participantes, mientras que todos los aficionados que realizaron la vuelta a la pista también recibieron un regalo de reconocimiento del circuito por su participación en esta exitosa jornada.

La jornada estuvo marcada por el éxito. CIRCUITO DE JEREZ - ÁNGEL NIETO

Más actividades

Pero no terminaba aquí la actividad, tras la vuelta al trazado, el Gran Encuentro Motero incluyó una variedad de actividades y atracciones para los participantes, entre los que destacaron la exhibición motera de la escuela de pilotaje, actuación musical del grupo jerezano Décum, Food Trucks y zona de bares, merchandising de recuerdo.

Así se reforzó la reputación del circuito como destino de primer nivel para los aficionados al motor que, además, tienen por la tarde una nueva vuelta a la pista con la que se pone fin a este primer Gran Encuentro Motero XL Aniversario.