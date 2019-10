Moto GP ¿Quién puede ganar a Marc Márquez? El de Honda es el límite para todos los demás, rendidos a su 2019 de superioridad

Quedó segundo después de toda la carrera como líder. Perdió su primera victoria en MotoGP en la última recta. Y no pudo esconder sus lágrimas. Fabio Quartararo evidenció así lo que Marc Márquez ha dispensado a todos sus rivales en este 2019: frustración. Porque si todo estaba bien, aplastaba desde la «pole». Porque si no estaba todo bien, peleaba hasta el último centímetro. Y los pocos resquicios que dejó se celebraban en garajes ajenos como títulos mundiales.

La parrilla así lo asumió: «Brutal. Viendo los números es escandaloso. La frustración de la última recta de Quartararo es el resumen del año. No ha dejado ni las migas», comentaba Aleix Espargaró. «Se cayó en Austin, pero en el resto ha sido una temporada perfecta», resumía Valentino Rossi, otro año en blanco. «Lo ha hecho fantástico. No ha cometido errores, o muy poquitos. Ha sido el claro dominador de la categoría», señalaba Tito Rabat. Resignación.

Desde su fichaje por Yamaha se esperan los duelos entre Márquez y Maverick Viñales, pero la M1 sigue con demasiados altibajos y la pelea se retrasa, al menos, una temporada más. «Marc ha dominado este año más que nunca. Nosotros tenemos que pelear y estar fuertes para plantarle cara», expuso el de Roses, asumiendo con resignación otro curso gris en el que celebró el triunfo en Países Bajos y cinco podios más. Tampoco ha podido rendir como otras veces Andrea Dovizioso, ese antagonista perfecto que había encontrado Márquez en 2016 y que le hizo incluso ser mejor. El italiano le tiene ganada la batalla moral de los duelos en la última vuelta, pero no ha sido tan regular debido a problemas propios con la Ducati y errores ajenos que lo dejaron sin oportunidades antes de tiempo. «Hemos tratado de pelear contra él, pero no hemos tenido suficiente. Sabemos que tenemos que trabajar más duro para el próximo año», admitía el piloto de Forlimpopoli. Dos alegrías y cinco podios más fue lo que pudo atrapar.

Se consolidó Álex Rins como oponente en ciernes. Se aprovechó de la caída de Márquez en Austin y le birló el triunfo en los últimos metros de Gran Bretaña. Pero no puntuó mucho más -segundo en Jerez- firmó demasiados ceros.

Y quien Márquez ya tiene en la mirilla es Fabio Quartararo. Nadie lo situaba en las quinielas y se impuso a una vuelta en cinco ocasiones, le inquietó durante muchos principios de carrera y, aunque todavía le falta madurar en MotoGP, ha aprendido mucho en este curso. De seguir la estela de los grandes, de sus cinco podios, de las lágrimas de rabia.

Evolución

Pero también Márquez ha aprendido mucho de este francés de 20 años. Y si algo tiene el español es que no para de analizar y tomar apuntes para evolucionar. «Marc todavía es joven. El año que viene volverá a dar un salto de calidad y lo veremos, sobre todo, cuando tenga un poco más de presión de sus rivales», anunció Alberto Puig, director de equipo de Honda.

«Estos años me los he llevado, pero ¿quién no te dice que empezará una época Quartararo o Álex Márquez? Sabemos todos en el equipo de que cada año nos tenemos que reinventar porque lo que hacen los rivales es fijarse en el que ha ganado el año anterior e intentar igualarlo o mejorarlo. Sé que será difícil repetir lo que hemos hecho, pero tenemos que intentarlo porque los rivales no se duermen. La fábrica de al lado es la que te marca tu nivel», advierte Márquez, el límite de MotoGP.