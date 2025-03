Podio español en Argentina con un Aleix Espargaró que celebró su GP número 200 con la primera victoria de su carrera deportiva. Un triunfo que, además, le sirvió para colocarse como líder provisional del Mundial. Jorge Martín , que lideró casi toda la carrera acabó segundo y sumando los primeros puntos de esta temporada después de los problemas que sufrió en los Catar y en Indonesia. «Estoy contento, me ha llevado mucho tiempo llegar aquí. Además, era especial porque era mi carrera n´umero 200 y tenía muchas presión porque todo el mundo me decía que iba a ganar. Todo el mundo iba analizando el ritmo pero era todo nuevo para mí. Ha ido bien la carrera y en las cuatro últimas vueltas he sido el más fuert e . Es un sueño», explicó Aleix Espargaró, que consiguió la primera victoria a sus 32 años. No podía aguantar las lágrimas el piloto catalán de Aprilia.

Excelente salida de Jorge Martín, que adelantó a Aleix Espargaró en cuanto se apagó el semáforo. El madrileño se colocó primero y se dispuso a tirar con fuerza, seguido por los dos hermanos Espargaró. Muy mala salida, en cambio, de Fabio Quartararo , que se colocó undécimo, por detrás de Bastianini. Con dos ceros en las dos primeras carreras, el piloto de Pramac Racing necesitaba una victoria para retomarle el pulso al Mundial. Alex Rins, Joan Mir y Maverick Viñales se sumaban a la cabeza de la carrera. Seis pilotos españoles en los seis primeros puestos. Y con Marc Márquez viendo la competición desde casa por la tele.

A falta de once vueltas para el final se fue al suelo Pol Espargaró , que peleaba por estar en el podio junto con su hermano. Y Aleix inició la ofensiva para tratar de llevarse el primer triunfo de su carrera, pero los adelantamientos del catalán no obtenían premio porque el madrileño, con más templanza, le aguantaba y volvía a rebasarle. A la tercera fue la vencida y Aleix logró colocar su Aprilia por delante de la Ducati a falta de cinco giros. El mayor de los Espargaró empezó a poner tierra de por medio y la distancia en la última vuelta ya era inalcanzable para Martín. Alex Rins completó el cajón.

Antonio Jiménez, jefe de Aleix estaba emocionado: «No tengo palabras. Es el inicio de una nueva época para Aleix y para Aprilia. ¿Por qué no soñar? Somos líderes del Mundial pero ahora hay que pensar carrera a carrera. Ir a Estados Unidos con este resultado va a ser muy importante para Aleix».

Moto2: Caída de Aldeguer y victoria de Vietti

Una discutible maniobra de Celestino Vietti a mitad de la carrera acabó con los sueños de Fermín Aldeguer, que aspiraba a ganar la carrera después de una fin de semana de ensueño en el que no solo lideró todos los libres y la Q2, sino que consiguió la pole convirtiéndose en el piloto más joven (con 16 años y 262 días) de la historia de la categoría intermedia en hacerlo. La acción fue revisada por dirección, que lo consideró un incidente de carrera, mientras Aldeguer debía visitar al médico , ya que en su caída se golpeó la cabeza y quedó visiblemente aturdido. El murciano había salido muy bien, haciendo buena su pole y liderando la carrera durante las cuatro primeras vueltas, momento en el que fue adelantado por Vietti. En el primer giro ya se habían caído Augusto Fernández y Manu González . El piloto de KTM salió muy mal y en la primera curva se fue al suelo junto al otro español, que salía desde la décima plaza. Arón Canet , que salía 12º, iba remontando y se colocaba en el grupo que peleaba por la victoria, importante para no perder distancia en la lucha por el Mundial. Victoria final para Vietti, que refuerza su liderato en la clasificación general. Segundo puesto para Somkiat Chantra y tercero para Ogura , que superó en la última curva a Canet, evitando que el español volviera a subir al cajón.

«Físicamente estoy bien, con un rasguño en la rodilla y me duele un poco el pie pero no pasa nada. No sé cómo ha sido porque ha sido muy rápido. He visto que se iba largo, he entrado y me lo he encontrado. Me he visto en el césped y ya está . Así son las carreras y no se puede hacer nada. Aprender para la siguiente y ya está», explicaba Aldeguer.

Moto3: Victoria y liderato para García Dols

Gran victoria de Sergio García Dols en una última vuelta espectacular en la que adelantó a Foggia en la última curva. Quinto triunfo del piloto español, que le otorga el liderato del Mundial con cuatro puntos de ventaja sobre el piloto italiano. García Dols realizó una buena salida, defendiendo la pole lograda el sábado. Izan Guevara superó a Rossi y a Sasaki en el primer giro y trató de liderar la carrera pero a falta de 12 vueltas sufría una avería y debía abandonar. A falta de una vuelta lanzó su ofensiva Foggia junto a Suzuki, que adelantaron al de Burriana pero el piloto de Aspar Team se cocinó a fuego lento un doble adelantamiento en el último giro. «Fue una carrera muy difícil. Al principio, las sensaciones no eran las mejores, pero, poco a poco, fui mejorando. Las sensaciones fueron increíbles al final. En el adelantamiento, he cerrado los ojos y me dije: 'Tengo que probarlo'. He ido improvisando. El destino me ha devuelto lo de 2019 , cuando me pegué una de las mayores caídas de mi vida y no pude salir a mi primera carrera», comentó García Dols tras bajarse de la moto.