Después de operarse del hombro izquierdo, con el que ha sufrido toda la temporada, Marc Márquez comienza una «nueva vida» que durará las seis semanas de recuperación. Acostumbrado a ir a más de 300 kilómetros por hora, el pentacampeón de MotoGP prueba ahora la pausa con la que su cuerpo se reconstruye.

Asumido el parón, Márquez compartió por redes sociales su «tranquilo» día a día en su Cervera natal. «Cabestrillo, banco, tomando el poco sol que sale», comienza en el vídeo.

Hello everybody! I’m already at home, everything went well. I want to thank you all your support messages. Sure I’ll come back soon and stronger! 💪🏼 pic.twitter.com/HMPqN0aPOO