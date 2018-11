Faltaban pocos minutos para la una de la tarde. Primer día de la pretemporada 2019 de MotoGP en Cheste, y todas las miradas se dirigen hacia el box del equipo Repsol Honda. En ese momento, una nueva máquina comenzó a rugir dentro de los garajes. Subida en ella, Jorge Lorenzo enfilaba el pit lane para dar su primer giro al manillar de la Honda con la que competirá la próxima temporada formando equipo con Marc Márquez. La imagen del piloto balear subido en su nueva montura era la más esperada de la jornada.

Lorenzo salió uniformado con un mono negro, adornado solo con publicidad del campeonato junto con su logotipo personal en la parte delantera y su famoso 99 en la trasera. El casco, igualmente negro. También la moto, ausente la habitual publicidad naranja de Repsol.

Lorenzo, al igual que el resto de pilotos, se perdió las primeras horas de la sesión porque la pista seguía sin presentar el mejor aspecto posible después de toda la lluvia caída sobre Valencia en las últimas fechas. Esta tarde, sin previsión de más agua, el balear podrá probar más a fondo su nueva montura.

There's a smile on his face 😃@lorenzo99 gives some feedback after his go on the Honda!#ValenciaTestpic.twitter.com/dtZuKcpoM9