A Jorge Lorenzo le pudieron las ganas, la presión, la mala temporada, las críticas, los ímpetus. Todo. Confiado en que en el Gran Premio de Cataluña podría ser ese click que le diera la confianza necesaria para empezar a despegar, salió a por todas y se le vio por primera vez preparado y con casi todo en su sitio para luchar por algo importante. En la salida, quinto, a la primera vuelta, cuarto y en la segunda vuelta, la catástrofe: un error del mallorquín en la curva y a la caza de la tercera plaza se lo llevó al suelo. Y de rebote, Lorenzo se llevó por delante a Maverick Viñales, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso.

Solo se salvó Marc Márquez, que ya iba primero y que se vio liberado de cualquier rival incómodo. Porque después del lío, solo Álex Rins y Fabio Quartararo, al que todavía le queda crecer en carrera, se atrevieron a perseguirlo. Pero ya era demasiado tarde porque el de Honda había cogido la batuta y quiso sentenciar, en otro intento de acallar esas dudas sobre su fin de semana y de afianzarse en lo más alto de la clasificación.

Victoria cómoda para Márquez, y 37 puntos de ventaja sobre Dovizioso, con una decepción en forma de cero involuntario.

«Consecuencias físicas afortunadamente no ha habido. He tirado por la borda tres fines de semanas por mi caída en esa curva que se hace embudo. Se hacen diferentes trazadas. Me sabe realmente mal. Hubiese preferido caerme solo yo. desafortunadamente se han caído ellos también y no se puede cambiar. El perdón no sirve de nada», dijo el balear.