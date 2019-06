MotoGP Lorenzo estrena una pieza del puzle El balear intenta encontrarse más cómodo en la Honda y adapta el depósito de gasolina para ayudarle en el pilotaje

Jorge Lorenzo no para de buscar soluciones a sus malos resultados, a su cansancio a su falta de adaptación a la Honda. Tiene prisa porque entiende perfectamente que su palmarés no está acorde con ser decimotercero en las carreras o decimocuarto, como hoy, en los entrenamientos. Por eso viajó a Japón hace dos semanas. Por eso habló con los técnicos, con sus jefes y con todo el que ha podido para encontrar esa pieza que le falta para volver a ser el campeón de tres títulos de MotoGP.

Una de esas piezas ya la tiene en el Gran Premio de Cataluña. Un nuevo depósito de gasolina para que le ayude a manejarse mejor en la Honda. Una posible solución al cansancio que le produce frenar en esta moto tan física. Por el momento, se mostró algo más satisfecho con el resultado. «Hemos empezado a acelerar este nuevo plan. Me he encontrado un poco mejor, aunque no ha sido una cosa gigantesca. Si lo comparamos con Mugello he estado mejor, he pilotado más agresivo que nunca con esta moto, que no sé si es bueno o malo. No he estado más lejos de un segundo del mejor, y no es un mal inicio pero no nos conformamos». Corrió durante varias vueltas en tiempos de podio, aunque en el resultado final figure en la decimocuarta plaza.

«Mirando a la posición podrías pensar que esta pieza no ayudó demasiado. No es gran cosa, no es la pieza que nos hará ganar carreras o estar en el podio, pero es una primera pieza del puzle que junto a Honda queremos construir para hacernos estar más cerca de los más rápidos. Hoy estuvo algo más cerca y piloté más agresivo, sin gastar tanta energía. Mañana tendremos más opciones para mejorar por la mañana. Es la primera pieza de lo que queremos construir», explicaba el balear en su rueda de prensa, aunque no quiso analizar más en profundidad lo que ha podido cambiar en su pilotaje. «Eso son cosas mías. No quiero dar muchos detalles técnicos de las piezas que estoy implementando en la moto, las que voy a poner en el futuro será más o menos lo mismo, las podéis ver, están al ojo de todo el mundo, y vosotros podréis sacar el análisis».