Jorge Lorenzo volvió a ser protagonista de un Gran Premio de MotoGP por motivos muy diferentes a los que al balear le gustarían. El piloto del equipo Repsol-Honda no podrá disputar el Gran Premio de Holanda que tiene lugar este fin de semana tras sufrir una durísima caída en la primera sesión libre que le mandó al hospital con una vértebra rota.

El español no termina de sentirse cómodo en la montura de Honda y ha sufrido varios percances en los que va de temporada, siendo el de este fin de semana y la caída con la que arrolló y dejó fuera de carrera a Dovizioso, Viñales y Rossi en el último Gran Premio de Cataluña.

Ya entonces varios pilotos aportaron su punto de vista sobre la complicada situación de Lorenzo en Honda. Ahora, tras este nuevo accidente son dos de sus mayores rivales, Marc Márquez y Valentino Rossi, los que han opinado sobre el último incidente protagonizado por el balear.

«Me enteré en las entrevistas con las televisiones porque no sabía nada. Es algo desafortunado, sobre todo, para él, también para el equipo. No es lo mejor. Parece que está sufriendo. Parece que cada vez que intenta algo más, que cada vez que aprieta con la Honda se cae. Seguro que es difícil de entender para él. Pero Honda, como parte del equipo que es, le ayudará», explicó su rival y compañero de equipo Marc Márquez.

«No podemos perder tiempo pensando estas cosas. Estoy preocupado por él, pero tengo que seguir y pensando en lo mío. Esto muestra que no tenemos la moto más fácil de la parrilla, pero estamos en lo más alto del Mundial. Hay que seguir», agregó.

«Si que es cierto que si ves los números, Jorge lleva ya las mismas caídas que llevaba con la Ducati durante todo un año y ahora estamos a mitad de temporada, es una moto que tienes que ir al límite, que tienes que buscarlo y si te relajas un poco pierdes medio segundo», analizó el líder del Mundial. «Es verdad que en estos últimos años estamos trabajando duramente y este concepto ha ido mejorando, pero lógicamente todo tiene un transcurso».

Sobre la moto Honda, Marquez argumentó que «es una moto que te obliga a ir ciento por ciento concentrado pues sino te pasa como a mí en Montmeló, que cuando estaba rodando más lento fue cuando me caí, pero te caes porque te relajas, cambias un poco el estilo de pilotaje y es cuando viene el error, pero es verdad que al llevar tantos años con esta moto sé las reacciones, sé intentar entender cuándo se puede ir, cómo pilotarla para sacar el máximo partido, pero hay circuitos en los que incluso conociéndola mucho cuesta sacarla el máximo partido».

También el italiano Valentino Rossi opinó sobre la situación por la que atraviesa el que fuera su compañero en Yamaha: «Se ha roto una vértebra, ¿no?... Me parece que tiene un problema grande y es la sensación con el tren delantero ya que cada vez pierdes un poco más y te alejas, pero es cinco veces campeón del mundo y su velocidad está fuera de toda duda, pero debe razonar por un momento y entender qué sucede».

«Siempre se cae igual. A Lorenzo, como a todos, no le gusta caerse, pero es una situación difícil, porque siempre que arriesga aparece este problema», repasó. «Para andar fuerte hay que tener buenas sensaciones con la moto, pero si cada vez que aprietas, te caes, pierdes esas buenas sensaciones».

«En Barcelona estaba rodando bien, pero cometió un error. No sé si se puede hablar de mala suerte o de otra cosa pero para mí es un problema técnico el que tiene en estos momentos con la moto», argumentó convencido el piloto de Yamaha. «Para fiarte de tu moto te tienes que fiar del tren delantero y cayéndote cada vez que tiras fuerte, es algo muy difícil de afrontar psicológicamente».

«Haré todos los tratamientos para estar en Brno»

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha asegurado este viernes tras la caída en la FP1 que le ha provocado una fractura vertebral, y obligado a dejar el Gran Premio de Holanda, que hará todo lo posible para recuperarse de cara al Gran Premio de la República Checa, del 4 de agosto.

«Debido a la caída, me he fracturado las vértebras T6 y T8. La lesión no me permitirá correr ni aquí ni en Sachsenring. Mañana volaré a Lugano y haré todos los tratamientos posibles para estar preparado para ir a Brno», explicó el piloto en declaraciones facilitadas por el equipo.

Lorenzo se fue al suelo durante el FP1, deslizándose por el asfalto y con vueltas de campana ya sobre la grava. Tras realizarle una resonancia magnética, se ha confirmado que tiene una fractura estable de la vértebra T6 y una fractura trabecular de la vértebra T8. De este modo, el piloto se perderá la siguiente cita del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Alemania que se disputará en Sachsenring el 7 de julio, y hará todo lo posible para poder estar en la siguiente carrera, en Brno.