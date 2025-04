Preocupación entre los gaditanos que aspiran a estar en la cita olímpica

«No hay una solución ideal en esta situación» , estimaba esta semana el Comité Olímpico Internacional (COI) en alusión a la pandemia del nuevo coronavirus, en un momento en el que se multiplican las dudas sobre la disputa de los Juegos de Tokio (24 julio-9 agosto) .

«Es una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales», declaró un portavoz del COI, mientras continúan las reuniones entre el presidente de su organización (Thomas Bach), los Comités Olímpicos nacionales (CNO) y representantes de los deportistas.

Previamente, el COI había estimado «no necesario tomar decisiones radicales» , en un día en el que la Eurocopa y la Copa América de fútbol se retrasaron de 2020 a 2021 . Con un presupuesto de más de 11.000 millones de euros invertidos para las infraestructuras y la organización, 11.000 deportistas del mundo entero y millones de espectadores son esperados en Japón, por lo que el desafío logístico de un aplazamiento sería sin precedentes

Los deportistas, preocupados por su salud y algunos de ellos sin haber podido clasificarse debido a la cancelación de numerosas pruebas, abogan en su mayor parte por una decisión rápida del COI y en muchos casos por el aplazamiento de los Juegos .

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Bl anco incidió en que debe existir «seguridad» de que los participantes españoles en Tokio 2020 «tengan las mismas condiciones que el resto» , algo imposible en la situación actual ya que los Centros de Alto Rendimiento han cerrado sus puertas y los deportistas deben seguir las pautas de confinamiento dictaminadas por las autoridades, lo que les impide «entrenar y preparar adecuadamente» la cita olímpica, muchos de cuyos torneos clasificatorios han quedado además anulados.

El COI ha señalado que únicamente «el 57%» de los casi 11.000 deportistas que deberían participar en los Juegos de Tokio están clasificados para el evento.

Para el 43% de plazas restantes, la instancia señaló que trabaja con las federaciones internacionales para realizar «las modificaciones prácticas necesarias a sus sistemas de clasificación respectivos».

Paloma de Bordons: «Han suspendido las clasificatorias, no sé aún que harán»

En estas circunstancias se encuentran algunos deportistas gaditanos aspiran a estar en la cita olímpica. La nadadora del CN Bahía de Cádiz , Paloma de Bordons, es una de ellas. La gaditana considera que «si los Juegos se mantienen nuestro país estaría en desigualdad ya que para un deportista estar sin entrenar 15 días o más es mucho . Y además para un nadador pienso que incluso más, ya que trabaja en un medio acuático y las sensaciones se pieden muy rápido».

Asimismo, De Bordons indicó que «en mi caso, no tengo plaza olímpica ya que mí clasificatorio era la primera semana de abril y se ha suspendido, no sé aún que harán...».

Mientras la situación sanitaria por el Covid-19 se normaliza, la nadadora explica que « mi entrenador me está mandando rutinas de entrenamiento , una por la mañana y otra por la tarde. La de la mañana, más enfocada a cardio con vídeos y por la tarde más enfocada a la fuerza, pero con autocargas ya que en casa no dispongo de mancuernas ni nada. El objetivo que tenemos es mantener la forma física todo lo posible para cuando volvamos a la piscina no se note tanto».

Blanca Manchón: «Entrenamos lo que podemos»

La regatista sevillana Blanca Manchón entrena habitualmente en el campo de regata de la Bahía de Cádiz , bajo la supervisión de la Federación Andaluza de Vela. Sobre la posibilidad de que se mantengan las fechas de los Juegos Olímpicos de Tojio 2020, señala «todos estamos con una incertidumbre increíble porque entrenamos los que podemos : mantenimiento físico en nuestras casas, pero evidente en este momento de la temporada no es lo que toca».

Por ello, mientras espera a que se tome una determinación, cree que « lo normal sería que se aplazaran unos meses para que todos podemos volver a nuestras rutinas, poder competir y prepararnos al 100% física y mentalmente sin miedos».

En su caso, B lanca Manchón sí tiene asegurada ya su plaza olímpica dentro de la modalidad RS:X Femenino (Windsurf).

En el RS:X masculino, después del Mundial 2020 de Nueva Zelanda (23-29 de febrero) el Princesa Sofía era la última prueba clasificatoria. Los cuatro primeros españoles clasificados en el Mundial fueron el formenterense Joan Carles Cardona (23º), el alicantino Iván Pastor (27º), el también formenterense Sergi Escandell (36ª) y el gaditano Juan Manuel Moreno (37º).

Juanma Moreno: «Hay que ser cautelosos. No sabemos cuánto puede durar esta situación»

Precisamente, el regatista gaditano lleva toda su vida como

deportista de élite. Asegura que «todavía no está cerrada la selección española pero estoy muy cerca de poder conseguirlo » y comenta sobre este asunto que «es muy duro estar así sin entrenar, ante uno de los mayores retos de mi vida, los Juegos Olímpicos, mientras mis compañeros de otros países sí lo están haciendo».

En este sentido el portuense no ve indicios de optimismo sobre la realización de las Olimpiadas en las fechas previstas. «La situación, a nivel mundial, no se sabe hasta dónde puede llegar. Hay muchos países en los que prácticamente no ha empezado a expandirse la pandemia. Personalmente, soy cauteloso. No sabemos cuánto va a durar y cuál va a ser la magnitud de este virus . Soy consciente de que se pueden anular estos Juegos Olímpicos». No obstante, cree que antes de todo está la salud. Hay gente muriendo. Para mi no hay discusión. Si se tienen que aplazar hasta dentro de un año, no pasa nada. Si tenemos que quedarnos en casa los deportistas de élite al igual que otros muchos profesionales lo están haciendo».

Juanma Moreno asegura que «en estos meses teníamos que estar entrenando a muerte . Los deportistas tenemos que arrimar el hombro y ser igual de solidarios con la sociedad e intentar combatir el virus con toda la fuerza posible para poder volver a nuestras vidas lo antes posible». «Nuestra situación se puede comparar a la de profesionales de otros ámbitos. Yo también tengo una empresa en El Puerto , Escape Cube que está en el Centro Comercial Bahía Mar, y seguramente esta situación nos obligará a hacer un ERTE. Lo estoy sufriendo como deportista, como autónomo y como profesional», lamenta.

Sobre el futuro más cercano cree que «hay que ser muy cautelosos con la situación. Nadie sabe nada de lo que va a ocurrir. Solo podemos seguir las normas de estar en casa . El director del equipo olímpico nos ha dicho que el Consejo Superior de Deportes está trabajando con las federaciones para que en un futuro, los que tenemos opciones de ir a los Juegos, nos dejen realizar un entrenamiento mínimo en un futuro , con unas medidas muy rigurosas de seguiridad, para no perder la forma».

No obstante, el portuense está trabajando en el pequeño jardín de su casa un pequeño gimnasio de entrenamiento específico. «Me he apañado con una botavara que utilizamos en windsurf, agarrada entre dos árboles, para hacer dominadas, etc... Con un poco de ingenio he montado un gimnasio en la que puedo hacer dos sesiones de fuerza y de cardio».

Juanma Moreno quiere mandar «un mensaje de ánimo a todos, en especial a los deportistas que estamos acostumbrados a luchar . Estoy convencido de que esta situación nos hace más fuertes y además nos servirá para valorar cosas que sin llegar a esta situación no le daríamos tanto valor».

Alejandro Fernández: «No podemos sacar los caballos para trabajarlos»

El jinete gaditano AlejandroFernández aspira a representar a España en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 . Sin embargo, la actual situación de crisis sanitaria afecta especialmente a estos deportistas que deben contar además de su entrenamiento con el de los caballos con los que competirán.

«La hípica es un deporte que necesita muchísimo entrenamiento y te preparas compitiendo, así que en mi opinión no vería justo que se celebrará los Juegos Olímpicos cuando no si quiera podemos sacar los caballos para trabajarlos. Iríamos totalmente en desigualdad de condiciones con el resto de competidores de otros países», asegura este jinete gaditano.

No obstante Alejandro Fernández indica que «yo he tenido la suerte que donde estoy instalado ahora mismo es una propiedad privada y al menos podemos sacar los caballos a trabajar, pero el 90% de las hípicas de España solo pueden sacar los caballos a dar un paseo y de la mano que eso para un caballo de competición en pleno rendimiento es nefasto para el animal en sí». Finalmente, afirma que «estamos en una situación muy grave sobre todo para la hípica ya que los caballos no son consciente de nada de lo que está pasando».

