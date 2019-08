CARRERAS DE CABALLOS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA Janacek y Sarabia repiten éxitos en Sanlúcar Raúl Ramos se une a ambos jinetes en el cuadro de vencedores del segundo día sobre la arena de Las Piletas

El primer ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda pasa su ecuador y lo hace con algunos nombres propios. Será este domingo cuando termine este primer asalto, que tendrá su continuación a finales del presente mes de agosto con el segundo ciclo, pero ya hay jinetes y caballos que están dejando huella.

La jornada comenzó con una brillante victoria del checo Vaclav Janacek, que lideró a Hold on Now. Después continuó con el triunfo de Raúl Ramos, que con Mind the Gap evitó que el centroeuropeo repitiera éxito con el caballo que ya firmó una victoria en el estreno. Finalmente, Diego Sarabia empató en la cabeza de las victorias con Janacek al sumar su segunda victoria de la temporada. Esta vez junto a Kiko.

Primera carrera. Premio Parque Comercial Las Dunas

Dominio centroeuropeo para dar la bienvenida a la jornada

La segunda jornada del primer ciclo comenzó pasadas las siete de la tarde con otra victoria de Vaclav Janacek. Lo hizo en la cita más larga del día, con 1.800 metros de recorrido, y comandando a Hold on Now, un caballo preparado por Guillermo Arizkorreta.

El triunfo fue incontestable después del arreón final y sirvió para confirmar que Janacek ha venido a Sanlúcar de Barrameda para demostrar su talento. De hecho, en la jornada inaugural ya fue capaz de ganar el centroeuropeo en el Premio Cajamar con Mind The Gap.

El cuadro de honor lo completaron Grisgrises y Quimbaya, con las montas de Borja Fayos y E. J. Arguinzones, respectivamente.

Segunda carrera. Premio Ciudad de Sevilla-Cría Nacional

Mind the Gap se cruza en el camino de Vaclav Janacek

Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estaba financiada esta segunda carrera: el Premio Ciudad de Sevilla-Cría Nacional. Fue un reto espectacular en el que hizo falta revisar las imágenes para proclamar campeón a Mind the Gap.

Fue curioso porque Mind the Gap, que el viernes hizo vencer a Vaclav Janacek, el sábado le quitó el privilegio de ser primero al checo, que se tuvo que conformar con ser segundo con Indiano. Se quedó a un paso de conseguir un sensacional doblete.

La ‘foto finish’ dio vencedores a Mind the Gap y Raúl Ramos. Este último estrenó su casillero de victorias en Las Piletas. Sin lugar a dudas, un reconocimiento merecido para un jinete que lleva años luchando por hacerse grande en esta modalidad deportiva.

La tercera posición en esta carrera de 1.600 metros sobre la arena sanluqueña fue para P. Gredilla, que capitaneó a Ciriaco. Tras él se quedó sin podio Makuki, con la monta de J. Gelabert.

Así llegó a su fin una prueba en la que se pusieron en juego 8.500 euros en premios. Fue la mayor cuantía del segundo día del primer ciclo.

Tercera carrera. Premio Banco Sabadell

Diego Sarabia también se coloca en la zona de privilegio

Segunda victoria en dos días para Diego Sarabia. En esta ocasión con Kiko y en una prueba, Premio Banco Sabadell, con 6.800 euros en premios y 1.300 metros de recorrido.

Fue pasadas las nueve de la noche cuando se celebró esta cita que sirvió para poner el broche a la segunda jornada de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda.

No se lo puso fácil Sandy Duke, con la monta de Laborde, que fue segundo.