Un grave y desafortunado accidente ensombrece la fiesta del fútbol sala

Un desafortunado accidente ha empañado la celebración del IV Torneo Internacional Bahía de Cádiz Futsal Cup 2025, cita que durante esta semana se ha celebrado en diferentes puntos de la Bahía de Cádiz.

Más de 70 puntos de sutura ha sufrido un menor de seis años de edad cuando se dirigía a consolar a su hermano después de caer derrotado. Una profunda herida en la zona glútea con afectación muscular que ocurrió por un desgraciado accidente en los vestuarios del Pabellón Polideportivo Municipal Francisco Blanca, en Cádiz, el pasado jueves. Una auténtica fatalidad.

Carta de denuncia pública

Por esa razón los afectados no dudaron en ponerse en contacto con LA VOZ y enviaron la siguiente carta de denuncia pública:

«Nos dirigimos a ustedes con profunda tristeza e indignación para denunciar públicamente los lamentables hechos ocurridos durante la jornada del pasado jueves en el Torneo Internacional Bahía de Cádiz Futsal Cup, celebrado en el Pabellón Polideportivo Municipal Francisco Blanca, en Cádiz.

Nuestro equipo de fútbol sala participaba en dicho torneo cuando, al finalizar uno de los partidos, se produjo un accidente que jamás debería haber ocurrido en una instalación deportiva destinada a menores. Uno de los niños, hijo del entrenador, se encontraba en la ducha tras el encuentro. Su hermano pequeño, de tan solo seis años, se acercó a abrazarlo para consolarlo por la derrota. En ese momento, el niño resbaló accidentalmente y cayó sobre una poceta de aluminio que, incomprensiblemente, se encontraba expuesta en el suelo en condiciones peligrosas, actuando literalmente como una cuchilla.

El corte sufrido fue de extrema gravedad: una profunda herida en la zona glútea con afectación muscular que requirió más de 70 puntos de sutura. La recuperación prevista implica al menos un mes postrado en cama, sin posibilidad de incorporarse.

Imagen del suelo tras el desafortunado accidente. LA VOZ

Lo más alarmante no fue solo el accidente en sí, sino la total falta de respuesta de la organización del torneo. Tras más de una hora esperando una ambulancia -sin recibir ningún tipo de asistencia médica ni apoyo organizativo- fue finalmente la Policía, que pasaba por la zona, quien trasladó de urgencia al niño al Hospital de Cádiz, al ver la gravedad de la hemorragia.

Ni en el momento del suceso ni posteriormente, ningún responsable del torneo, del pabellón ni del Ayuntamiento ha mostrado el más mínimo interés en el estado de salud del menor (esto cambió cuando el edil de Deportes fue informado del accidente, pues se puso a disposición de los afectados). No se ofreció ayuda, ni acompañamiento, ni una llamada de seguimiento. Esa falta de humanidad y responsabilidad es, sencillamente, intolerable.

Como padres, como equipo, como ciudadanos, nos sentimos desamparados y profundamente decepcionados. ¿Cómo es posible que unas instalaciones públicas donde se desarrollan torneos infantiles presenten semejantes deficiencias de seguridad? ¿Cómo puede la organización desentenderse ante una situación tan grave?

Los padres del menor han interpuesto la correspondiente denuncia ante la comisaría, pero creemos firmemente que este caso debe salir a la luz pública, no solo para buscar justicia, sino para evitar que ningún otro niño sufra una tragedia similar.

Si las instalaciones no están en condiciones óptimas, deben cerrarse. Si no se puede garantizar la seguridad de los menores, no deben organizarse torneos.

Apelamos a la responsabilidad de los organismos competentes y a la sensibilidad de la ciudadanía para exigir que se tomen medidas. Lo ocurrido no puede quedar impune ni en el olvido.

Por respeto, por dignidad y por los derechos de todos los niños».

A disposición de los afectados

Al recibir la carta, LA VOZ se puso en contacto con Carlos Lucero, edil de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, quien desde el primer momento expresó su preocupación con lo sucedido. «Me he enterado este sábado y estoy muy preocupado y también bastante molesto con la organización. No se trata de un percance cualquiera, es un accidente muy grave el que ha sufrido el menor. Un accidente que ha desencadenado en una fatalidad. Tener una profunda herida en la zona glútea con afectación muscular y requerir más de 70 puntos de sutura es para estar alarmados. Entiendo perfectamente la preocupación porque no es para menos», señaló Carlos Lucero.

Sin ir más lejos, el edil de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz se puso en contacto con el padre del menor al conocer el alcance del accidente y mostró su preocupación por lo sucedido. «El me ha contado todo lo que sucedió y coincidimos en que ha sido un desafortunado accidente», señala Carlos Lucero. Y añade: «He pedido un informe de lo ocurrido a la instalación y estará listo el lunes».

Asimismo puntualiza que al ponerse en contacto con los empleados aseguran que se actuó de manera correcta con el menor para que la situación no pasara a mayores.

Organización externa

A continuación no dudó en señalar: «El Torneo Internacional Bahía de Cádiz Futsal Cup lo organiza una empresa externa». Y es que se trata de un torneo organizado por Rafael Flores que ha reunido entre finales del mes de junio y principios del mes de julio a más de 1.500 personas en la Bahía de Cádiz, entre deportistas, personal técnico y los familiares que los acompañan.

San Fernando se ha convertido por cuarto año consecutivo en la sede principal del torneo internacional de fútbol sala Torneo Bahía de Cádiz Futsal Cup. Eso sí, se ha disputado simultáneamente, en horario de mañana y tarde, en once pabellones deportivos de Cádiz, Chiclana de la Frontera y San Fernando.

Allí han participado deportistas de 96 equipos de las categorías de Benjamín a Juvenil procedentes de todo el territorio nacional y de países como Portugal, Reino Unido, Brasil o Emiratos Árabes.

Imagen del lugar donde tuvo lugar el accidente. La VOZ

«En cuanto al desperfecto que ocasionó el fatal accidente, puede que estuviera así poco antes de que sucediera la caída, con tan mala suerte que ha dado lugar a eso. Eso se pudo levantar en cualquier momento», puntualiza.

«Ahora lo importante es que el chico se recupere. Es lo que me preocupa», afirma Carlos Lucero.

Un desafortunado percance que ensombrece en cierta medida todo lo positivo que ha acontecido en una nueva edición que un torneo que se consolida en la Bahía de Cádiz.