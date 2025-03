Suspendido el Taraguilla - Racing Portuense por una supuesta agresión al árbitro

El Taraguilla - Racing Club Portuense, cita correspondiente a la 23ª jornada de la Primera Andaluza de Cádiz, se ha suspendido este domingo 2 de marzo por la supuesta agresión sufrida por el colegiado del encuentro en el Estadio Hermanos García Mota.

Yeray Morales Aparicio era el árbitro encargado de impartir justicia desde el rectángulo de juego. Estaba auxiliado por Alejandro Flores Díaz y Rubén Morales Barea. Todos ellos de la Delegación de Cádiz.

El incidente llegó en el minuto 83 del encuentro. Entonces ganaba el Racing Club Portuense, destacado líder de la categoría, gracias a un gol de Manu Moreno (65'). En ese momento Morales Aparicio enseñaba una cartulina a Leonardo Ezequiel Carboni, futbolista de la AD Taraguilla que de inmediato veía la cartulina roja directa. Ahí llegó la supuesta agresión del futbolista local al colegiado.

El colegiado envió a ambos equipos a los vestuarios y al final suspendió el encuentro.

⏱️ 83' | El árbitro se marcha a los vestuarios. Parece que un jugador del Taraguilla ha agredido al árbitro. Queda parado el partido momentáneamente.



⚪️ 0️⃣-1️⃣ 🖤 #TaraguillaRCPortuense #PrimeraAndaluzaJ23 — Racing Club Portuense (@RCPortuense1928) March 2, 2025

El Taraguilla niega la agresión

Los ánimos estaban caldeados porque los locales reclamaban un penalti a favor en una jugada anterior. Después llegó la polémica. En este sentido, la AD Taraguilla publicó un mensaje desde sus redes sociales:

«Desde aquí, nuestra cuenta oficial queremos salir en defensa de nuestro jugador ante las especulaciones que se están generando a raíz de la actuación arbitral. No vamos a permitir manchar la imagen de dicho jugador con una carrera ejemplar profesional en diferentes países ni la imagen del club por algo que no ha ocurrido en ningún momento», señalaba.

Y apostillaba: «Tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que la verdad salga adelante, ya que como club modesto jamás permitiremos ningún tipo de violencia».

Asimismo, Javier Chacón, presidente de la AD Taraguilla, señalaba en los micrófonos de 'La Gran Jugada' de 'Canal Sur Radio': «Desmiento las palabras del árbitro, es mentira. No ha habido agresión con el puño cerrado como ha señalado en el acta».

Y añadí: «El jugador reconoce haberle dado un palmetazo, pero el árbitro ha mentido en el acta. Hay un vídeo que lo demuestra. Lo que más me duele es que ha manchado el hombre de Taraguilla».

🔊 Hablamos con Javier Chacón, presidente del Taraguilla, tras la suspensión del partido por una supuesta agresión de un futbolista de su club al árbitro



💬 "Desmiento las palabras del árbitro, es mentira. No ha habido agresión con el puño cerrado como ha señalado en el acta" pic.twitter.com/YuRi8cvLOZ — La Gran Jugada (@lagranjugadacsr) March 2, 2025

Un encuentro en el que no habían existido incidentes hasta ese momento sobre el césped, siendo cordial el ambiente en la grada, donde estuvieron presentes seguidores de uno y otro club.

Reacción del estamento arbitral

Horas después, 'Canal Sur Radio' se puso en contacto con José Matías, presidente del Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), quien señaló: «El colegiado está lógicamente afectado. No se lo esperaba, no entiende que el jugador lo agreda por una expulsión de una acción de juego. Lo que más duele es que no hay una reacción contundente del club y se maquille la violencia».

✋ El Taraguilla-Racing Club Portuense, de Primera Andaluza en Cádiz, se ha suspendido por una agresión de un jugador local al árbitro



🔊 Hablamos con José Matías, presidente del Comité de Árbitros de la @RFAF: "Es un problema social que afecta de manera directa a los árbitros" pic.twitter.com/CEgv9F20DD — La Gran Jugada (@lagranjugadacsr) March 2, 2025

Y apostilló: «Es un problema social que afecta de manera directa a los árbitros».