Enrique Yunta

@Traban Seguir Actualizado: 26/06/2018 01:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si de clasificarse se trataba, pues muy bien, objetivo cumplido y como primera, sellado el billete para los octavos de final sin que este viaje tenga muy buenas perspectivas ni invite a pensar en el más allá. Porque lo de jugar ya es otra cosa, obligatorio exigirle más a una España deficiente y que tiene un boquete preocupante atrás, con una defensa de broma que vive al borde del abismo desde el saque inicial y que quedó retratada en el bochornoso empate ante Marruecos. Cada amago del rival, sin la necesidad de llegar a trenzar con criterio o con intención, es un susto de muerte para la selección, y así es imposible pensar en algo bueno ante lo que viene a partir ahora, que no es poco. Lo peor, de todos modos, es que no se intuye un remedio para frenar la hemorragia, y eso sí que es preocupante.

Los cuatro primeros disparos a puerta que ha recibido España en este Mundial han terminado en gol, y no es hablar por hablar. Fueron tres de Portugal, todos con el sello de Cristiano Ronaldo y la complicidad en uno de ellos de David de Gea, y Marruecos enloqueció anoche en Kaliningrado con el tanto de Boutaib a los 13 minutos. Fue a la primera, en un error grosero e intolerable que retrata a Sergio Ramos y a Andrés Iniesta, no se sabe quién tiene más culpa de los dos. Se enredaron con la pelota y permitieron que el africano se plantara solo ante el portero, al que también hay que pedirle que ofrezca más autoridad y que se atreva a vivir más allá del larguero, que tampoco pasa nada. Por debajo de las piernas, gol para Marruecos y otra vez a remar, otra vez con el agua al cuello, otra vez con el corazón a mil.

Se empeña tanto el personal en hablar de sensaciones que toca analizar las de España sin que haya motivos ni para alimentar la fe del más devoto. Habrá quien vea algo más, el patriotismo tiene eso, pero atendiendo el nivel y las caras se palpa un nerviosismo impropio para una plantilla plagada de estrellas. No se puede aceptar que haya tanta fragilidad en la retaguardia ni que de un saque de banda, y se remarca lo del saque de banda, Marruecos tuviera otro mano a mano, de nuevo Boutaib y De Gea como protagonistas con, aleluya, final feliz para el guardameta español. A los 23 minutos del tercer partido de la fase de grupos llegó su primera intervención, significativo el dato pese a que no le reconforte demasiado ya que sigue hecho un flan. Su inseguridad se transmite, es una realidad.

Corrigió Iniesta

Sí que no se puede rebatir a aquel que se aferre al talento, que sobra en esta España, pero necesita emplearse bien y de manera continuada, no a fogonazos. En esas anda Iniesta, que es buenísimo y vive en una noria permanente durante este Mundial, si bien es cierto que se corrigió ayer después de su patinazo. De Silva, en cambio, ni siquiera se puede decir nada porque su irrelevancia es tan llamativa como su innegociable titularidad, sometida desde ya a debate porque en Rusia ya ha agotado el crédito. En pleno apagón de los genios, la luz la pone Isco, clarísimamente la mejor noticia que ha dado España hasta la fecha. Él y un poco de Diego Costa.

Falta también correr, que andando es imposible, y falta también que Fernando Hierro agite a sus chicos para que despierten de una vez. Cuesta sentar a los que han dado tanto, pero a veces se impone el cambio y piden la vez jugadores como Saúl Ñíguez, Lucas Vázquez, Iago Aspas o Marco Asensio, llenos de ganas y de energía. Al menos para que no se diga que no se ha probado con todo.

Volviendo a la defensa, es casi imposible salvar a nadie, ni en lo individual ni en lo colectivo. Carvajal ha reaparecido de su lesión sin chispa, mal en líneas generales. Piqué y Ramos salen en todas las fotos, nada que ver con esa pareja tan fiable que se necesita en un evento de estas características. Y Jordi Alba va y viene sin que tenga la trascendencia que se le presupone en ataque. Si a ello se le suma lo justito que está Busquets, el descalabro es total.

Serán días largos los de esta semana en Krasnodar. Lo mejor es que España sigue viva, pero se intuyen jornadas de tensión y caras largas porque la cosa no va bien. Físicamente hay un desajuste clamoroso entre unos y otros y, aunque lleve cuatro días, a Hierro se le empezará a cuestionar por sus decisiones o por la falta de ellas ya que ayer no hizo ningún cambio hasta el minuto 74. Y se hablará, seguro de Lopetegui y de la idoneidad de su despido, aunque los que juegan son los que están en el campo. A esta España no la reconoce nadie.