«Laporta me dijo que mi nieto Dani Olmo era un gran fichaje y que a mí me iba a fichar para los juveniles»

«Si la Luna fuese un balón, mi nieto subiría, chutaría y le metería goles a todos los planetas». Quien dice esto es Milagros Forte, la abuela de Dani Olmo, uno de los jugadores más reclamados del panorama balompédico en estos momentos.

Flamante campeón de la Eurocopa con España y protagonista directísimo al salvar bajo la línea el gol del empate de Inglaterra en la final celebrada en Berlín, el atacante egarense se ha convertido ahora en una de las estrellas de LaLiga. Acaba de fichar por el Barça, club al que llega de vuelta tras formarse desde que era un crío en La Masía (recaló entonces procedente del Espanyol) y después probar suerte con mucho éxito en Croacia (Dinamo de Zagreb) y Alemania (Red Bull Leipzig).

Ha llegado la hora de volver a casa. Apenas media hora separa la Ciudad Condal de Tarrasa, su localidad natal. Un paseo después de tantos años fuera de España. Lo hace para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, y su cláusula de rescisión queda fijada en 500 millones de euros. El coste de la operación, algo superior a los 60 millones de euros. «Lo voy a tener cerquita, sí», señala sonriente su abuela.

Dani Olmo festeja con sus compañeros de la selección española la pasada Eurocopa. EFE

«Dani Olmo está inscrito por el Barça hasta el 31 de diciembre de 2024. Si el Barça no consigue generar capacidad de inscripción, el día 1 de enero de 2025 no estaría inscrito». Javier Gómez, Director General Corporativo de LaLiga, aclaraba ayer la norma por la que el Barcelona pudo inscribir a su fichaje en lugar de Christensen.

Lo cierto y verdad es que Dani Olmo debutó el pasado martes con el equipo azulgrana. Lo hizo en Vallecas y además de manera inmejorable, echándose al equipo a su espalda y completando la remontada del Barça ante el Rayo (1-2). Un auténtico líder.

«Su prioridad siempre ha sido el fútbol»

Este estreno con el primer equipo culé llegó justo cuando su abuela paterna Milagros Forte, residente en Tarrasa desde hace muchas décadas, acababa de aterrizar en El Puerto de Santa María para pasar unos días. «Claro que lo pude ver. Me emocioné muchísimo. Dani se lo merece porque su prioridad siempre ha sido el fútbol. Ha llegado al lugar que ha llegado porque no ha parado ni un momento. Más allá de su calidad y de la pizca de suerte que siempre es necesaria, él ha sido muy constante y ahora tiene su premio», señala.

Milagros Forte, abuela de Dani Olmo. A. v.

No es la primera vez que un debut de su nieto coincide con ella en tierras gaditanas. En el mes de noviembre de 2019 estuvo presente en el Estadio Carranza para celebrar el debut de Dani Olmo con la selección española. Fue inolvidable porque marcó y España goleó a Malta (7-0).

Esta portuense criada en el centro, entre las calles Federico Rubio y San Bartolomé, todavía no se lo cree. «Va de un éxito en otro. Lo veo ahí y me emociono», apunta. En ese momento, Mari Carmen, una de sus hermanas presente en la conversación, apostilla: «Es totalmente merecido porque Dani se ha sacrificado muchos años por cumplir su sueño».

Dani Olmo es uno de los ocho nietos de Milagros, quien conoció en tierras catalanas a Manuel Olmo, un emigrante jienense con el que tuvo siete hijos, entre ellos Miguel Olmo, padre de Dani, ex jugador, entrenador y representante del futbolista. «Mi hijo, que también es ojeador, no para. Va de un lado para otro con el tema de la representación de futbolistas. Un día lo llamo y está en Madrid, otro en Italia... ¡Qué estrés! Él ha sabido asesorar muy bien a Dani», asegura.

De Dani recalca su abuela que es un chico tímido fuera del césped, pero que se transforma cuando juega y demuestra su desparpajo. También destaca su bonhomía. «Me recuerda mucho a mi marido, que falleció en mayo de 2023 a los 94 años de edad. Nunca le verás una mala palabra ni un mal gesto. Él, de hecho, cuando mete gol mira al cielo en su honor», aclara. Una celebración que suma a otra ya característica en él: la celebración, llamada 'Dame Time' se debe al jugador de la NBA Damian Lillard (ex de Portland y, actualmente, jugador de Milwaukee Bucks), acostumbrado a anotar canastas en momentos decisivos. Ahí señala la hora de un reloj imaginario.

Lamine Yamal y Dani Olmo celebran el decisivo gol del egarense al Rayo Vallecano el pasado martes. EFE

«Laporta es muy agradable de tú a tú»

«El verano de la abuela Milagros está siendo tremendo, eh. Tú no te pierdes ninguna, jajaja». La que habla es María José, la hermana menor de Milagros Forte. Y así es, ya que ha estado en la recepción celebrada en el Ayuntamiento de Tarrasa a Dani Olmo tras conseguir la Eurocopa y en la presentación del futbolista como nuevo jugador del Barça.

«Me hubiese gustado ir a la Eurocopa, pero no fue posible. Mis hijos también tenían ganas, pero pensaron que lo mejor era que me quedara en Tarrasa porque voy con una muleta y las distancias eran importantes allí a la hora de acceder al estadio. Casi que les dolió más que a mí que no fuese. ¡Pero vaya si disfruté viéndolo en la televisión!», apunta.

Momento en el que Dani Olmo evita el gol de Inglaterra en la final de la Eurocopa. EFE

Ahora bien, lo que no se perdió fuera la recepción en el Ayuntamiento de Tarrasa, con el alcalde egarense Jordi Ballart presente. «Allí fui yo con sus abuelos maternos y lo pasamos en grande. Fue muy emotivo e incluso estuvimos en el balcón. Ahora soy una abuela conocida, ves», recuerda.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los momentos cumbres del verano llegó cuando se nieto fue presentado por el Barça. «Nos recibió Laporta, el presidente del Barça. Me causó muy buena impresión en las distancias cortas. Dijo que Dani Olmo era un gran fichaje, pero no el único. A mí me iba a fichar para los juveniles, jajaja», relata.

«Estaré unos días por El Puerto antes de volver a Tarrasa. Ahora veré el Barça - Valladolid, a ver si Dani marca otro gol y vuelve a ganar. Para el próximo ya espero estar allí para animar. Es una pena que el Cádiz CF no esté ahora en Primera porque me podría pegar otro viajecito esta temporada para ver a mi nieto aquí», comenta mientras saluda a portuenses de toda la vida, esos a los que no ha perdido la pista porque baja con frecuencia a la Barriada del Pilar, donde está el hogar de parte de su familia en El Puerto.

María José Forte, Mari Carmen Forte, Merche Macaria y Milagros Forte este fin de semana en La Ponderosa - Cervecería El Puerto. A. V.

Acompañada por sus hermanas y por su amiga Merche Macaria, antes de marcharse, eso sí, le dice a la camarera de La Ponderosa, donde desayuna: «Niña dame la receta de los churros porque allí no se creen que son tan finos y no me los voy a llevar en el avión». Genio y figura.

Y recalca con mucho arte: «Dani siempre dormía con una pelota. Y si mi cabeza estuviera en los pies, seguro que también le serviría para marcar. Pero lo digo en el buen sentido, eh, porque tiene delirio con ese deporte. ¡Qué chiquillo con el fútbol! Todo lo que tiene se lo ha ganado. Yo siempre le pido a la Virgen de los Milagros, la Patrona de El Puerto, para que le eche un cable».