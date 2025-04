La colección de camisetas de un isleño que sorprendió a Andrés Iniesta

La habitación de Luis Llera es el paraíso para el futbolero. Más de 700 camisetas de fútbol están colgadas de un perchero abierto, y el instinto del que ama la redonda le conduce a coger una al azar. Cada una representa a un jugador, un escudo, unos colores. Cada una guarda una historia diferente para el coleccionista. Cada una recorrió un camino distinto hasta llegar a My Passion Room, el proyecto de la colección de Luis, en el que comparte todas sus reliquias por su perfil de Instagram (@my_passion_room).

La primera piedra de todo un castillo de colección la puso su padre en 1994. «Me regaló la primera del FC Barcelona de Kappa y, a raíz de ahí, nunca las quería dar aunque me quedaran chicas y las iba guardando. Empecé con una cómoda, luego con una burra y después a mí se me había ocurrido hacer un perchero abierto, lo que pasa es que no sabía que iba a llegar hasta más de 700«, sostiene el coleccionista de San Fernando. Después de más de 20 años de que llegara a sus manos el primer tesoro, realmente ha perdido la cuenta de las camisetas que forman parte de su colección, formada principalmente por elásticas de la Selección Española, del Cádiz Club de Fútbol, el equipo de su alma, y de Andrés Iniesta, su mayor ídolo.

El ex jugador natural de Fuentealbilla ocupa un espacio especial en su corazón. Literalmente. La celebración de Iniesta, tras meter el gol que le dio a España el Mundial de 2010, luce en su pecho con tinta. «Siempre me gustó por su humildad, su forma de ser. Te sacaba el balón rodeado de rivales, parecía Oliver y Benji. Siempre me ha dado por ahí, por Andrés, empezó con el 34, luego el 24, el 8, el 6 en la selección. Lo he seguido hasta el último momento», explica Luis Llera, quien guarda como oro en paño 45 camisetas de los diferentes equipos en los que ha militado Iniesta; de las cuales, veinte han sido utilizadas por él.

Su mayor tesoro

Entre tanta joya, Luis guarda un tesoro: una camiseta del Vissel Kobe de Andrés Iniesta, dedicada especialmente para él. El cariño que le guarda a la prenda no solo radica en que sea de su ídolo y se la haya dedicado, sino también en la manera en la que llegó a sus manos. «He tenido la suerte de que él me haya contactado por su equipo de Rakuten TV para hacerme unos capítulos, que la verdad que estaban muy chulos, y cuando me llegó la camiseta firmada por él desde Japón, yo me eché a llorar, o sea, son cosas que no te acabas de creer. Te impacta, te emociona y más todavía cuando ves en junio que de esos vídeos vuelve a sacar otro diciendo cómo me conoció a mí«, recuerda.

En el documental, Andrés Iniesta ve, sentado en un salón y a través de una tablet, un vídeo de la colección de Luis y Xavi, otro coleccionista de camisetas del exjugador del Barça. «A Luis lo conocimos mediante internet y gente de mi equipo se puso en contacto con él para conocer más su historia. Estoy agradecido por que haya personas que te han seguido tanto y que en ellos has despertado sentimientos positivos», reconoce Iniesta, quien afirma que siempre le ha gustado «coleccionar todas las camisetas que ha tenido». «Diría que las tengo todas, pero viendo estas imágenes tendré que volver a chequearlo porque es impactante».

El trabajo detrás de cada adquisición

La habitación es un pequeño museo. El que entra por primera vez tiene la sensación de que el reloj se ha quedado fuera. Los recuerdos te asaltan por cada equipación, por cada dorsal o por cada publicidad. En la mesa, hay un ordenador y una pila de libros, entre ellos uno sobre la historia del Cádiz Club de Fútbol y otro titulado 1000 camisetas de fútbol. «Son para documentarme. Para cuando veo que hay una camiseta de los años 80 que no consigo ubicar y las fuentes no son las ahora, la única fuente que tenemos es la de Kiki, el fotógrafo, o imágenes que quedan plasmadas en los libros o YouTube, en algún vídeo que otro de muy mala calidad que lo pueda ubicar», explica.

De este modo fue cómo identificó la de José María García 'Pepito', hermano de Niña Pastori. «La encontré en Brasil. Pedí información y me dijeron que era de un directivo del Palmeiras. Y digo: 'bueno ahora tengo que cuadrar el número, buscar vídeos...'. Me pongo a buscar un poquito de información antes de proceder al pago y cuando veo que todo coincide, y encima vas al Bar Gol y te ves a Pepito con una camiseta del Palmeiras, dices: ya está, se habían intercambiado las camisetas«, recuerda. Una vez que tiene recopilada toda la información es cuando publica la camiseta con una breve descripción en su cuenta de Instagram.

Las falsificaciones, a la orden del día

Actualmente, el mercado de las falsificaciones está a la orden del día y Luis Llera ha de estar muy atento para que no le den gato por liebre. «Son camisetas totalmente idénticas. Y entonces tienes que tener mucho cuidado con el tema de Wallapop, de Todocolección, de eBay...«, lamenta. Aunque después de tantos años, afirma tener varios métodos para reconocer si asegurarse de que lo que va a comprar corresponde con lo que le venden. «Yo ya normalmente me muevo de coleccionista en coleccionista. Si no sé la fuente, no me mojo. Para cerciorarte tienes el chat para hablar vía directa con él y que te explique un poco más de esa camiseta, y ya directamente hasta te puede mandar un vídeo. Hay muchos detalles que tienes que ver. Por ejemplo, la etiqueta, porque si viene en el cuello en lugar de en la manga, mal vamos«, razona Luis Llera, quien también tiene colecciones personales de Manolo Pérez, David Barral, Carlos Caballero, Cristian Herrera, Àlex Granell, Sergio Gil o Brian Oliván.

A través de contactos, amistades y pujas, Luis Llera amplía poco a poco su colección. La última que ha llegado a casa ha sido también la última que ha lucido Andrés Iniesta, la que cierra su ciclo como futbolista, la del Emirates Club. «La conseguí en una subasta solidaria».

La colección de Luis Llera no tiene fin. Espera que su hijo le coja el relevo y amplíe, con sus reliquias, su museo particular de camisetas. Entre esas cuatro paredes, Luis encuentra su «paz», su «tranquilidad». «Es mi lugar donde me gusta encerrarme y siempre buscar más historias para poder compartirlas en mi página de Instagram». En las paredes hay muchos cuadros. Y, como no puede ser de otra forma, también de Iniesta. Aunque falta uno, el que acredite que Luis pudo «quitarse la espinita» y conocer en persona a su referente.