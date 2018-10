Fútbol Valverde trata de apaciguar la polémica de Arturo Vidal «No me ha dicho nada, no sé si está enfadado por el partido o por un accidente doméstico», comenta el técnico tratando de rebajar la tensión

Ernesto Valverde prepara el partido ante el Valencia con la esperanza que la mejora mostrada ante el Tottenham se mantenga en Mestalla. El técnico analizó los pormenores del partido que espera en el Túria y respondió a cuestiones sobre el malestar que mostró Arturo Vidal por su suplencia en Wembley. Valverde, lejos de querer polemizar, echó balones fuera y tiró de ironía para responder. «No sé lo que pondrán los jugadores en sus redes sociales, pero a mí no me ha dicho nada. No sé si estará enfadado por el partido o por un accidente doméstico», apuntó el técnico, que se encuentra en la disyuntiva de ceder a las presiones del chileno o dar un golpe de autoridad y mantenerle en la suplencia. Mientras tanto, prefirió centrar en el Valencia y en los peligros que se encontrará en Mestalla: «Mantiene sus señas de identidad muy claras aunque no haya empezado como el año pasado. Está en Champions por algo, es un clásico de la Liga, con un 4-4-2 muy marcado y muy difícil de entrar por dentro. Cuando se despliegan tienen mucho peligro. Va a ser muy difícil. Es un partido con una gran carga emocional. Además, ellos todavía no han ganado en casa».

Valverde se refirió a la victoria en Londres: «No ha cambiado nada, el plan que seguimos es el mismo. Sabemos el ambiente y el rival que nos vamos a encontrar, uno de los partidos de la Liga, y ya contábamos con eso». Y se congratuló del buen partido realizado por Arthur, aunque no quiso confirmar si le mantendrá en el once inicial: «Tiene características diferentes, es muy específico. Nos da posesión y control de juego. Ya veremos si juega, no voy a comentar nada del once de mañana». Tampoco sabe si podrá contar con Luis Suárez, que tiene molestias en una rodilla tras el exigente partido ante el Tottenham: «Está previsto que entrene hoy, ayer no salió porque era un día de recuperación. Contamos con él, pero ya veremos». Y no quiso tampoco desvelar qué sistema de juego le hace sentir más cómodo. En la Ciudad Condal hay abierto un debate sobre la importancia de mantener el 4-3-3 o mejorar defensivamente con el 4-4-2: «El que más me gusta es el que nos hace ganar, ese me encanta. Ya sé que la gente le da mucha importancia a esto, pero en el fondo siempre jugamos igual. Tenemos un buen juego interior y lo queremos seguir teniendo, pero también gente que entre por fuera».

Por último hizo una leve referencia a Messi, al que encuentra igual de concentrado en todos los partidos independientemente de la competición que se dispute. «Yo lo veo parecido en todos los partidos. En Champions el ritmo es diferente, el choque de Londres fue trepidante, pero a Leo lo veo mentalizado para todo y lo está demostrando», aseguró el preparador. Valverde concluyó haciendo una reflexión sobre el juego del equipo: «El fútbol no es matemático. A veces tienes un error, tienes que remontar, no te salen las cosas... Hay muchas circunstancias, pero nosotros siempre vamos a ganar el partido. Lo que pasa es que a veces las cosas no salen. Nosotros no vamos a cambiar el planteamiento».