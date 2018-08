Fútbol Valverde advierte de la dificultad del grupo europeo del Barça «Es un grupo difícil, posiblemente el más complicado de los que han salido», advierte el entrenador azulgrana

El sorteo de la fase de grupos que este pasado jueves se celebró en Mónaco no dejó a ningún barcelonista indiferente. Tottenham, PSV e Inter de Milán son los rivales a los que tendrá que enfrentarse el equipo azulgrana para clasificarse para los octavos de final. Ernesto Valverde analizó tanto los rivales como el grupo en general y el papel que le espera al Barcelona en esta edición de la Champions League, que es uno de los grandes objetivos del club catalán tras dos temporadas quedando apeado de forma brusca e inesperada en los cuartos de final. «Es un grupo difícil, posiblemente el más complicado de los que han salido. No habrá respiro. A la vez es un grupo atractivo, con equipos históricos. Tenemos la ilusión de pasar», ha explicado el entrenador, que sabe que cualquier tropiezo puede costarle muy caro.

Valverde trató de hacer un rápido perfil de todos los rivales. Empezó con el Tottenham, el equipo de Pochettino que el año pasado coincidió con el Real Madrid en la fase de grupos y relegó a los de Zidane a la segunda plaza. «Está jugando a un gran nivel en los últimos años. Es un equipo con gran potencial físico y técnico. Era de los rivales complicados del segundo bombo», advirtió. Harry Kane es una de las grandes armas del conjunto británico, que aunque no ha hecho incorporaciones tampoco ha perdido a ninguna de sus estrellas. Otro de los rivales sera el PSV de Van Bommel, equipo con el que abrirá la edición actual el próximo martes, 18 de septiembre. «Siempre está en estas rondas y en los últimos años ha tenido actuaciones brillantes», apuntó sobre el campeón de la Liga holandesa. Finalmente se refirió al Inter de Milán, que regresa a la Champions y que engañosamente formaba parte del cuarto bombo: «Hace tiempo que no están en esta competición, pero tienen equipo y entrenador para estar ahí. Estarán ilusionados. Son un equipo italiano. Duro, táctico y difícil de batir».

Por último, Valverde también analizó el calendario que les había tocado y que, en esta fase, se disputará entre septiembre y diciembre. «Comenzar en casa y terminar en casa da una pequeña garantía. Vamos a ver cómo nos va estrenar el nuevo horario, a las 18.55 horas. Esperamos que la gente venga al estadio en los partidos en el Camp Nou. Hace falta el apoyo», comentó. En Mónaco ya había realizado una primera valoración Guillermo Amor, que pese a la dureza del grupo se mostraba optimista: «No es el grupo de la muerte. Vamos a jugar al fútbol. Es un grupo duro, fuerte, difícil, pero bonito a la vez. Intentarán ganar igual que nosotros. Siempre que afrontamos cualquier competición queremos salir airosos. Fuera de casa nos van a apretar. Nuestro objetivo será llegar hasta el final. Queremos llegar hasta el final. Los rivales nos respetan». Y añadió: «Cayó el Inter y nada más. Son italianos, duros, fuertes y tienen ganas de hacerlo bien en su vuelta a la Champions. La Liga es regularidad y la Champions se nos ha resistido en los últimos años. Pero todos los títulos son importantes».