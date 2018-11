Fútbol Van der Vaart: «Ibrahimovic me amenazó con romperme las piernas» Ambos futbolistas compartieron vestuario en el Ajax entre los años 2001 y 2004

Zlatan Ibrahimovic ha pasado por numerosos equipos de fútbol, y en todos ellos siempre ha dejado alguna anécdota relacionada con su fuerte temperamento. La última de ellas la ha relatado Rafael Van der Vaart, jugador holandés con el que compartió vestuario en el Ajax de Ámsterdam.

En una entrevista concedida a «Four Four Two», el exinternacional por Holanda ha confesado cómo era la situación con el ariete sueco dentro del vestuario. «Cuando estábamos en el Ajax, Ibrahimovic amenazó con romperme las piernas. Pero también es cierto que es algo que hizo con todos. Las cosas no fueron muy bien entre nosotros, pero en este momento me doy cuenta de que es mejor tener personas en el equipo que te digan cosas a la cara como lo hace él».

El mediapunta, que ha anunciado recientemente su retirada de los terrenos de juego, también ha analizado cómo fue su etapa en el Real Madrid, club en el que militó entre los años 2008 y 2010.

«Juande Ramos me dejó en el banquillo. Luego vino Pellegrini, quien me explicó que yo sería su quinta elección, detrás de Guti, Kaká, Granero y Raúl. La gente también puede decir que fallé en Real, pero mirando las estadísticas, jugué lo suficiente y también hice algunos goles. Siempre recordaré con mucho cariño mi experiencia en Madrid», ha afirmado Van Der Vaart.