El CN San Fernando, subcampeón de Andalucía

Este pasado sábado 29 de noviembre de 2025 se nadó el XII Campeonato de Andalucía de Larga Distancia OPEN en piscina de 25 metros. La competición tuvo lugar en la piscina mairenera del Centro Acuático Cavaleri de Mairena del Aljarafe y reunió a 160 deportistas, 77 nadadoras y 83 nadadores.

El Club Natación San Fernando se proclamó Subcampeón de Andalucía de Larga Distancia con 153 puntos, por detrás del C.N. Vista Alegre – Navial con 250 puntos y por delante del C.N. Huelva con 70 puntos, no obstante, el medallero fue liderado por el equipo isleño con cinco medallas frente a las cuatro del Navial. El equipo isleño, dirigido por Pachi Arce, estuvo formado por: Darío Estrada, Fernando Páez, Antonio Rodríguez, Javier Ángel, David Rodríguez, Yerai Amado, Alejandro Sánchez, Yulia Andrea Pedraza, Esperanza Camargo, Aitana de Diego, Elena Moreno, María Cruz, Ainoa de Diego e Irene Peinado.

En categoría élite, Irene Peinado Morales se proclamó campeona de Andalucía en la prueba de 3.000 libre con un crono de 36:17.54 y Javier Ángel subcampeón en 3.000 metros con una marca de 35:27.11. En la categoría junior – 2, el nuevo campeón de Andalucía en 3.000 libre es David Rodríguez, venciendo con una marca de 34:10.42.

Sobresaliente fue la participación de Yerai Amado, hecho que ya no sorprende a nadie, coronándose como campeón de Andalucía en 3.000 libre de la categoría junior – 1 con un tiempo de 31:45.47, siendo esta marca un nuevo récord de Andalucía de su edad. Pero eso no fue todo, rebajó el récord de Andalucía de su edad en 2.000 libre al pasar por esa distancia en su prueba, en los pases del 800 y 1.500 rebajó los récords absolutos del Club y, además, venció a todos los nadadores de las distintas categorías. El subcampeonato de esta prueba junior – 1 fue para otro isleño, Alejandro Sánchez, que consiguió la medalla de plata con 33:55.15. Alejandro terminó la temporada anterior de forma inmejorable, pero está demostrando que el nivel no ha descendido.

Los resultados del resto del equipo isleño fueron:

La nadadora élite, Ainoa de Diego, logró el cuarto puesto en 3.000 libre con un crono de 39:36.03.

En la categoría junior – 1, María Cruz, Aitana de Diego, Yulia Pedraza, Esperanza Camargo y Elena Montero ocuparon en la prueba de 3.000 libre los puestos octavo, noveno, décimo, décimo segundo y décimo tercero respectivamente.

Los infantiles Antonio Rodríguez, Fernando Páez y Darío Estrada finalizaron en novena, décimo séptima y décimo octava posición respectivamente en la prueba de 2.000 libre.

Los tiempos que se consigan en este Campeonato, junto a las marcas obtenidas por deportistas en pruebas de igual distancia disputadas en otras Federaciones territoriales, otorgarán las plazas para el XVII Campeonato de España de Larga Distancia en piscina de 50 metros que tendrá lugar el 31 de enero de 2026 en una piscina todavía por determinar.

Todo hace indicar que, al menos, dos integrantes del equipo isleño pudieran estar en el Campeonato de España.