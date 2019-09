Numerosos clubes de fútbol europeos y españoles, especialmente en las categorías inferiores, están cambiando el color de sus escudos en las redes sociales y los están tiñendo temporalmente de azul ¿Por qué este cambio de color? La iniciativa, a propuesta por la revista Panenka, especializada en fútbol, pretende ser un llamamiento a la igualdad entre sexos y un homenaje a la joven iraní fallecida tras prenderse fuego después de rociarse de gasolina la semana pasada en protesta por la prohibición a las mujeres de asistir a partidos de fútbol que impera en la República Islámica.

Sahar Khodayari, la mujer iraní que falleció tras prenderse fuego al ser sentenciada a seis meses de cárcel por entrar en un estadio de fútbol, era seguidora del Esteghlal Teherán, conjunto cuya indumentaria es azul. Como muestra de solidaridad, numerosos clubes han decidido teñir de ese color sus escudos en las redes sociales.

Clubes como el Llagostera y Uninistas (ambos de Segunda B), Rociana o CFP Orihuela Deportiva son solo algunos ejemplos de los equipos que han sumado a esta iniciativa, que también ha llevado a cabo en Italia la Roma, conjunto de la Serie A.

Además, numerosos aficionados están reclamando a través de las redes sociales que los hinchas que asistan este fin de semana a los partidos de sus equipos vayan también vestidos de azul.

💙⚪️💛 Per un dia, l’escut del Llagos portarà els colors de l’Esteghlal, l’equip iraní del qui era aficionada Sahar Khodayari, morta després de cremar-se per evitar la condemna de presó per intentar entrar a un camp de futbol sent dona



Per la no discriminació! 🙌🏽 #BlueGirlpic.twitter.com/xBhfInBYrH