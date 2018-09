Fútbol La triste historia del primer futbolista abiertamente gay Justin Fashanu confesó en 1990 que era homosexual y años después se suicidó por el escarnio al que fue sometido tras una falsa acusación

Un talento precoz, un goleador descomunal, una enorme valentía. La infancia de Justin Fashanu en un barrio de Norfolk no fue fácil, como la de muchos negros por aquel entonces en ambientes de mayoría blanca. Sin embargo, pronto encontró en la pelota una de sus aficiones y de sus talentos. Pese a que en su juventud también se planteó ser boxeador, fueron finalmente las botas de tacos y no los guantes los que acabarían acompañándole en su vida profesional.

Comenzó su carrera en el Norwich City y debutó en la Premier League con apenas 18 años. Su potencia y su olfato de cara a portería no tardaron en premiarle con el apoyo de la afición, que llegó a celebrar 35 goles en los 90 partidos que jugó con los «canarios». En 1980 ganó el trofeo al mejor gol de la temporada y se convirtió, meses después, en el primer jugador negro por el que se pagaba un millón de libras. Fashanu fichó por el Nottingham Forest, que venía de conquistar dos Copas de Europa consecutivas. Tenía por delante una prometedora carrera.

Sin embargo, la etapa en su nuevo club no fue todo lo bien que podría esperarse. Allí coincidió con el técnico Brian Clough, quien fue muy crítico con su bajo rendimiento y con su vida personal, especialmente nocturna. Tal y como contó el entrenador en su autobiografía, un día discutió con el jugador a cuenta de los rumores que le situaban en bares de ambiente: «'¿A dónde vas si quieres una rebanada de pan?', le pregunté. 'Al panadero, supongo'. '¿A dónde vas si quieres una pata de cordero?'. 'Al carnicero'. '¿Entonces por qué sigues yendo a ese maldito club de maricones?'».

Apenas un año después de su desembarco en el Nottingham Forest, inició una carrera en casi veinte equipos. Los rumores sobre su homosexualidad unidos a una lesión de rodilla no le pusieron nada fácil triunfar en el fútbol. Pero si por algo será recordado siempre Fashanu es por la portada del diario 'The Sun' que protagonizó en 1990 confesando su homosexualidad. «Estrella futbolística de 1 millón de libras: Soy gay», decía la primera del diario británico. Su verdad le costó el rechazo casi generalizado del mundo del fútbol y la grada se convirtió en el arma más cruel.

Tal y como se supo después, el futbolista fue amenazado para que concediera aquella entrevista: «Fashanu fue chantajeado. Le dijeron: 'Sabemos que eres gay, o lo cuentas y te pagamos por ello o igualmente lo sacamos y no recibirás nada de dinero'», confesó su biógrafo. Cobró por aquella exclusiva 20.000 libras y, aunque se convirtió en un ejemplo para muchos, arrastró el resto de su vida hacer pública la que era su realidad.

Su hermano también fue uno de los que le dio la espalda: «No me gusta nada que salga el apellido Fashanu en las portadas de los periódicos relacionado con un tema de ese tipo. Mucha gente pensará que soy yo. Lo único seguro es que a Justin ya no lo contratará ningún equipo». Justin, por su parte, aseguraba no ser el único: «El fútbol es un microcosmos: igual que hay muchos gais en la vida los hay en el mundo del fútbol, pero debemos respetar su anonimato. Yo he sido el primero en confesarlo y eso es muy fuerte», dijo en una entrevista.

Tras colgar las botas se marchó a Estados Unidos, donde ejerció como preparador. Fue en América donde vivió un suceso que marcaría su historia. En 1998 fue acusado de violar a un menor de edad. Fue interrogado por la policía y puesto en libertad por falta de pruebas. Regresó a Inglaterra y a las pocas semanas fue encontrado en un garaje a las afueras de Londres. A los 38 años se había ahorcado y junto a él había dejado una nota de suicidio que rezaba lo siguiente:

«Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable antes de comenzar el juicio. Yo no he abusado nunca de aquel joven. Sí, tuvimos sexo, pero basado en el consentimiento mutuo. A la mañana siguiente él me pidió dinero, y cuando le dije que no me respondió ‘espera y verás’. Ya no quiero ser más una vergüenza para mis amigos y mi familia. Espero que el Jesús que amo me acoja. Finalmente encontraré la paz».

Como se supo después, su caso había sido archivado en los Estados Unidos. Fashanu, quien poseyó en sus botas un gran talento, tuvo además una valentía inaudita para convertirse en el primer futbolista abiertamente homosexual de la historia. Su hermano, quien había llegado a decir de él que era un «paria», se confesó arrepentido tras su muerte: «Pienso que creamos todos una situación en la que fue marginado. Nosotros no aceptamos el hecho de que fuera gay. Y cuando digo 'nosotros', probablemente estoy buscando defenderme de decir 'yo'».

Aquel 3 de mayo de 1998 Justin Fashanu decidió poner fin a su vida. Su figura había irrumpido en el mundo del fútbol como una de las más prometedoras del panorama internacional y acabó retirándose siendo un ejemplo que perdura hoy en día. Sin embargo, no son muchos los que se han decidido a dar el paso y dar a conocer su orientación sexual como él hizo entonces. El clima en el fútbol no acompaña.