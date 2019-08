Sorteo de la Europa League, fase de grupos 2019-2020 en directo

Actualizado: 30/08/2019 12:57h

12:56Ya está todo a punto en Mónaco para que comience el sorteo de para la Europa League.

12:53En el bombo 1 se encuentran grandes equipos como el Arsenal, actual subcampeón, Manchester United o el propio Sevilla.

12:51El Getafe, por su parte, regresa a Europa nueve años después, cuando fue eliminado en la fase de grupos. En el recuerdo queda su histórica eliminatoria ante el Bayern de Múnich en 2008.

12:49El Sevilla es el máximo dominador de esta competición. Ha ganado el título hasta en cinco ocasiones, la última en 2016. Le siguen con tres entorchados Juventus, Inter, Liverpool y Atlético de Madrid.

