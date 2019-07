Serie A Sinisa Mihajlovic anuncia que tiene leucemia El entrenador serbio comunica en rueda de prensa que compaginará el banquillo del Bolonia con el tratamiento

S. D. Actualizado: 13/07/2019 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El serbio Sinisa Mihajlovic, entrenador del Bolonia, ha anunciado este sábado que tiene leucemia y que seguirá ocupando el banquillo del equipo de la Serie A mientras recibe tratamiento.

«Desde el comienzo de la pretemporada siempre tuve fiebre, mi esposa ni siquiera podía creer que podía estar enfermo. Hice algunas pruebas y los resultados dicen que tengo leucemia», ha afirmado Mihajlovic, en rueda de prensa.

«Respeto la enfermedad y la enfrentaré con el pecho hinchado, mirándola a los ojos, como siempre he hecho», ha añadido el serbio, que en su etapa como jugador militó en clubes como la Roma, el Lazio y el Inter. «Venceré a esta enfermedad por mi familia. No tengo miedo, sé que ganaré», ha explicado.

Mihajlovic, que ya había entrenado al Bolinia en 2008, regresó a este equipo en enero de 2019, al que sacó de los puestos de descenso realizando una gran segunda vuelta.

«Quiero agradecer al Bologna por hacerme sentir uno más en la familia. Lloré mucho estos días, conmovido por los mensajes de afecto, no por el dolor. Eso no me gusta», finalizó el técnico serbio.