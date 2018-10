Selección española El cebo de Luis Enrique para pillar a los jugadores con el móvil

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha desvelado en una entrevista en el diario Sport las trampas y las artimañas que utiliza Luis Enrique para pillar a los jugadores con el teléfono móvil durante las concentraciones de la selección española.

En una de sus primeras medidas, el técnico asturiano prohibió el uso de los teléfonos móviles durante las comidas con el objetivo de mejorar la convivencia de los internacionales, y ha ideado unas curiosas tretas para comprobar si se cumplen sus órdenes: «Luis está encantado y ha puesto unas normas que se están cumpliendo a rajatabla y si alguien no las cumple tendrá que sufrir las consecuencias. Nos hemos reído mucho con el tema de que no se pueda usar el teléfono en las comidas. El único que tiene permiso soy yo. Y es muy gracioso porque Luis Enrique a veces hace preguntas trampa a modo de broma para ver si alguien saca el móvil. Por ejemplo: 'Oye, ¿qué temperatura hace?' Para que saque el móvil y en ese momento le dice: 'Multa'. En tono de broma».

Rubiales estuvo de visita en los medios deportivos catalanes, y en su paso por Mundo Deportivo también contó otra divertida anécdota, en este caso con Leo Messi: «Días después del histórico gol ‘maradoniano’ ante el Getafe, vine con el Levante al Camp Nou. Nada más empezar le dieron el balón y empezó a sortear rivales hasta que llegó a mí. Le di un golpe fuerte y cayéndose, mi compañero Alexis le dio otro. El arbitró nos dijo: ‘Porque llevamos 13 segundos de juego, que si no, estaríais en la calle’. Pues años más tarde, ya retirado y como presidente de la AFE, le pedí ayuda para una campaña de afiliación y me contestó: ‘Todavía me acuerdo del golpe que me diste’».