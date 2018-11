Real Madrid Del Bosque justifica a Solari y tira una pulla a Isco «El entrenador debe de cumplir con su tarea y el jugador debe saber estar cuando juega y cuando no juega»

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 30/11/2018 10:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El sorprendente cambio de imagen de Del Bosque

Vicente del Bosque, exseleccionador español de fútbol, repasó este jueves la actualidad de la liga española y dejó algunos titulares interesantes surante un acto publicitario. El técnico que llevó a España a conquistar su primer y único Mundial se refirió a la igualdad reinante en el campeonato y no se cortó a la hora de analizar la situación del Real Madrid.

«Hay unos cuantos equipos con muy poca distancia, lo que es bueno para el fútbol español», reconoció. «Hay equipos que no se esperaban estar ahí arriba y la lidera el Sevilla, pero eso siempre es bueno para el fútbol que haya esa competición».

Preguntado por los periodistas el salmantino se refirió al mal momento que atraviesa el Real Madrid y confió en que, aunque elconjunto blanco no figure en los primeros lugares de la tabla, se recupere pues aún queda «mucha liga. Va a ser una liga muy emocionante», aseveró. «El Madrid no está tan lejos del Barcelona. Está cinco puntos. A seis del Sevilla. No es distancia cuando quedan tantos puntos por delante»

Entrevistado después del acto por el programa 'El larguero' de la Cadena SER, Del Bosque explicó que «poner un entrenador a mitad de temporada siempre es un trastorno grande. Es muy malo en general, es una falta grande a la hora de creer en la figura del entrenador». Antes había señalado que Solari tiene un «gran carácter y está muy bien preparado», por lo que espera que se revierta la situación del Real Madrid en LaLiga.

Isco y su comportamiento

Preguntado por el gran tema de la actualidad blanca, la suplencia de Isco, el exseleccionador aseveró que «el entrenador debe de cumplir con su tarea y el jugador debe saber estar cuando juega y cuando no juega. Debe saber comportarse de manera ejemplar dentro de un grupo».

En otro orden de cosas, se refirió al Balón de Oro, reconociendo que no creía mucho en el premio pues no entiende «que Messi no esté entre los candidatos»; también al cambio de Luis Enrique por Lopetegui en la selección, del que desgranó varios detalles: «Estamos en buenas manos con Luis Enrique, seguro. Con la destitución de Lopetegui no salió ganando nadie. La oportunidad de ir al Real Madrid es la leche».

Finalmente, sobre la elección de Madrid y el Santiago Bernabéu para albergar la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, Del Bosque deseó que después de «unos incidentes que se alejan de lo que es el deporte en Madrid vayan por los cauces más deportivos posibles».