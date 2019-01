Fútbol Rajada contra Piqué por su compra del Andorra: «Nos toca las narices» El entrenador del Viladecans, Raúl Paje, ataca duramente al jugador del Barcelona por lo que él considera una adulteración de la competición

En su ambiciosa faceta de empresario, Gerard Piqué se ha atrevido hasta a comprar un equipo de fútbol. Una inversión en el FC Andorra, equipo de la Primera Catalana, que quiere llevar al fútbol profesional en un plazo de cinco años. Para ello, ha dejado a cero su deuda y está confeccionando un equipo con futbolistas de un nivel muy superior a la categoría, acciones que han provocado el enfado de Raúl Paje, entrenador del Viladecans, el rival de este fin de semana del FC Andorra: « A mí me parece que el Andorra adultera la competición. Llegan con una plantilla nueva y les quedará un equipo muy bonito. Pero hay que regular el asunto de fichajes como ocurre en Segunda B o Tercera»

Paje cree que ahora el equipo del Principado tiene un plus económico que no es similar al de resto de competidores y por esos sus duras críticas al futbolista del Barcelona: «Estas cosas hacen rabia y dan un plus extra a los rivales. Piqué sabrá lo que hace con sus intereses, puede ser gracioso y normal en el fútbol profesional, pero a nosotros nos toca las narices. Da rabia. La Liga deja de ser lo que era para algo así, salen grandes cantidades de dinero... Lo dicho, alguien debería regularlo», explica Paje en una entrevista a un medio catalán.