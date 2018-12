LaLiga 123 Protesta de los jugadores del Reus en Alcorcón por los impagos Los miembros de la plantilla del conjunto catalán acumulan ya tres meses sin cobrar

EFE

Los jugadores del Reus, que llevan casi tres meses sin cobrar sus nóminas, han denunciado este domingo su situación con una protesta en el partido frente al Alcorcón, durante el cual, en el primer minuto con el balón en juego, permanecieron inmóviles y abrazados en el centro del campo. ( Vídeo resumen del Alcorcón-Reus).

A principio de temporada, el Reus solo inscribió 16 jugadores (el resto son del filial) para poder cumplir con el control económico, pero su situación es desesperada y necesita conseguir tres millones de euros antes de mañana lunes porque, a partir de entonces, se cumplirían tres meses sin cobrar y sus jugadores serían libres para negociar con otros equipos. ( LaLiga impide fichar al Reus)

El Reus afrontaba el partido contra el Alcorcón en una delicada situación deportiva porque aparte de estar en zona de descenso no tienen noticias de los dueños del club, que prometieron una solución al problema económico pero que de momento no se han pronunciado al respecto. Si el día 10 de diciembre no hubiese movimiento en las cuentas bancarias de los futbolistas se habrán cumplido tres meses sin cobrar, por lo que hasta doce futbolistas de la primera plantilla quedarían libres. Si se llega a esta situación extrema, el equipo podría incluso no acabar la temporada.

Por ese motivo, en el primer minuto del partido frente al Alcorcón, en Santo Domingo, los jugadores del Reus protestaron sin jugar esos sesenta segundos desde el pitido inicial permaneciendo abrazados en el centro del campo mientras los futbolistas del Alcorcón, solidarios con su rival, se limitaron a pasarse el balón entre ellos sin pasar de la medular.

A pesar de su situación económica, los jugadores del Reus han mostrado su profesionalidad y han acabado sumando la victoria en el estadio Santo Domingo, donde han derrotado al Alcorcón, que ha perdido la condición de líder. (Crónica del Alcorcón-Reus)