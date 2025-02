Pjanic levanta la voz

El Barcelona está dando muestras de recuperación y el optimismo se ha instalado en el seno de los culés, que ya ven factible eliminar al todopoderoso PSG. No obstante, no todos están felices en el vestuario azulgrana. Miralem Pjanic no está satisfecho con los minutos que le está dando Ronald Koeman y así lo ha explicado durante una entrevista en Téléfoot. «Las razones exactas por las que no tengo el tiempo de juego esperado, no las tengo. Sigo trabajando y hay que respetar las decisiones que se tomarán, aunque no esté de acuerdo. Quiero dejar mi huella en este club», insiste el bosnio, que no es la primera voz que critica su situación. Hay que tener en cuenta que Pjanic llegó este pasado verano en una operación que e cifró en sesenta millones de euros , aunque su fichaje estuvo vinculado a la salida de Arthur a la Juventus, en lo que se entendió como una jugada financiera para cuadrar presupuestos y balances.

El futbolista también se refirió al partido de este martes ante el PSG: «Es el gran partido de los octavos de final y no será sencillo para los dos equipos. Para nosotros, los aficionados y el club es muy importante vencer al PSG . Lo que desea realmente el PSG es levantar la Champions, ya que para ellos ganar la Ligue 1 es casi una obligación. Viví lo mismo en la Juventus, cuando ganar un campeonato parecía fácil, pero no es así. Ganar es algo extraordinario», destacó. Finalmente, se refiere a Messi , que quiso ir del club catalán cuando acabó la pasada temporada:«Tendría sus razones para hacerlo». Y añadió: «Ahora mismo está centrado en lograr los objetivos de esta temporada. No es fácil pasar página después de todo lo que vivió , pero creo que lo ha hecho. Se le ve motivado y muy fuerte. Nosotros tenemos que aprovecharlo y llegar lo más lejos posible en todas las competiciones».