Fútbol El padre de Neymar desmiente contactos con el Barça Un diario aseguraba que habí llamado a Bartomeu pidiendo perdón y mostrándose arrepentido

Sergi Font

Cada vez parece menos probable que Neymar regrese al Barcelona. Y más después de la forma como la que se marchó, abonando su cláusula de rescisión de 222 millones poco después de percibir una primera parte de una prima de renovación que no cumplió y demandando al club azulgrana ante los tribunales para percibir la parte que le falta. El padre de Neymar se ha encargado de dejarlo claro tras desmentir la información de un diario nacional que aseguraba que había llamado hasta en cinco ocasiones al presidente Josep Maria Bartomeu ara solicitar el regreso de su hijo y asegurar que éste estaba completamente arrepentido. El padre y agente del futbolista se ha servido de su cuenta en las redes sociales para calificar la información como de «fake news», es decir, noticia falsa. «El delantero del PSG se ha puesto en contacto con la directiva del Barcelona durante los últimos meses hasta en cinco ocasiones con un único objetivo: pedir, suplicar que le dejen regresar» aseguraba el rotativo. Según sus fuentes, había sido el propio Neymar Sénior el que se pudo en contacto directo con Bartomeu, algo que también han negado desde el club catalán.

El periódico también explicaba que el Barcelona puso la condición de que Neymar retirara las demandas interpuestas contra la entidad para empezar a negociar, algo que fue rechazado por «O pai». Además, en la misma información se aseguraba que e l futbolista estaba desencantado con el PSG porque aseguraba que no tenía un proyecto deportivo definido, por lo que reconocía que se había equivocado y estaba arrepentido de haberse marchado del Barcelona Si hace unas semanas fue el propio Neymar el que desmintió unas informaciones que le reubicaban en la órbita del Barcelona, ahora ha sido el padre el que lo ha dejado bien claro. La salida del jugador fue traumática y la afición azulgrana no vería con buenos ojos la salida de un futbolista que decidió marcharse por dinero y demandando al club. Además, se señala al brasileño como uno de los culpables de todo el desbarajuste económico que ha sufrido el Barça en los últimos años y los problemas que ha tenido con la justicia.

El Real Madrid también es otro club con el que ha flirteado Neymar. No hay que olvidar que el brasileño es objeto de deseo de Florentino Pérez desde que jugaba en el Santos. El presidente ve en el paulista el líder del Madrid del futuro tras la marcha de Cristiano Ronaldo y un fichaje que tendría un gran impacto mundial y, por tanto, se rentabilizaría económicamente. No obstante, su fichaje no será nada fácil. Primero por la negativa del PSG a negociar en un país en el que no hay cláusulas de rescisión y después por la postura del vestuario blanco, que prefieren un tipo de futbolista menos mediático y por tanto menos problemático. Además, las exigencias del propio jugador también serían una barrera para llegar al Bernabéu. Según diferentes informaciones le habría pedido a Florentino ser el mejor pagado, el líder del equipo y que éste le ayude a ganar el Balón de Oro, por lo que tendría que jugar para él.