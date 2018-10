Selección española El día que Oleguer se puso el chándal de España El exfutbolista ha reconocido en numerosas ocasiones su rechazo a jugar en la selección española por su sentimiento independentista

S.D.

No es ninguna novedad que Oleguer Presas, exjugador del Barcelona, reconozca abiertamente su sentimiento independentista. Incluso ha llegado a rechazar jugar en la selección española. No por ello, no se ha visto al jugador rodeado de jugadores del combinado nacional.

En el año 2005, los integrantes de la selección española fueron reunidos por Luis Aragonés, el entonces seleccionador, a unas jornadas de conviviencia, a las que asistió el exfutbolista culé. La foto entre el técnico español y el jugador callaron los rumores sobre un supuesto rechazo a la llamada de España.

«He hablado con Oleguer. Nunca ha dicho nada en contra de la selección. Tiene opciones, como cualquier futbolista de los que están aquí, de volver a ser llamado», afirmó Aragonés.

Esa llamada se produjo. Sin embargo, Oleguer la obvió y también explicó el porqué de la negativa: «Le expliqué a Luis Aragonés que creía que si no hay la suficiente implicación o sentimiento, es mejor que vayan otras personas», explicó en su momento el defensa.

Desde su retirada en el Ajax en el año 2011, Oleguer ha seguido presente en la actualidad por sus afirmaciones políticas, como las que hizo recientemente cuando aseguró que la selección española le genera «rechazo por lo que representa».