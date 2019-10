Noruega-España Odegaard rompe el cascarón Después de tres años curtiéndose en Holanda, brilla al fin en la Real y el Madrid celebra el estallido de su joya

Seguir Enrique Yunta @Traban Enviado especial a Oslo Actualizado: 12/10/2019 01:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Martin Odegaard tiene solo 20 años, pero se habla de él desde hace casi cinco, fichado en enero de 2015 por el Real Madrid y presentado a bombo y platillo como el futbolista total del futuro. Era uno de esos portentos llamado a entrar en el olimpo, el niño prodigio de turno con vídeos asombrosos y goles imposibles para esa edad, pero al que la exigencia de la elite ha frenado en su progresión. Ahora, por fin, y después de tres años en la liga holandesa (dos en el Heerenveen y uno en el Vitesse), despunta en España vistiendo la camiseta de la Real Sociedad, club con el que tiene dos años de cesión.

Ha tardado en romper el cascarón, y es innegable la calidad de este joven, elegido el mejor jugador de la Liga del mes de septiembre y estrella de esta Noruega desbravada que ya no intimida como antes. En un estilo muy físico, imposible alejarse de la vieja idea vikinga del fútbol escandinavo en donde cualquier balón aéreo es medio gol, Odegaard pone la magia con esa zurda tan sugerente y ese último pase, un buen socio para King ante la baja hoy de Erling Haaland (aquel chico que marcó nueve goles a Honduras en el Mundial sub 20 de este año).

Contacto con el Madrid

Su inicio de curso con la Real Sociedad ha venido a confirmar lo que ya se esperaba de él, aunque nadie quiere precipitarse ni dar un paso en falso. Se ha especulado con la idea de que el Madrid le repesque el próximo verano, un curso antes de lo que marca el acuerdo con la entidad donostiarra, pero el propio Odegaard descarta, en un principio, esa idea. « Tengo contacto con el Madrid. A veces me escriben y me cuentan cómo me ven. Me han felicitado y me han alabado, me han dicho que están contentos conmigo», explicó esta semana en una entrevista con un medio local. «Es tan bueno como se dice», sostiene Oyarzábal, compañero en Anoeta y rival esta noche en Oslo. «Es un lujo poder tenerle en el equipo, aporta muchísimo, quiere la pelota, asociarse y tener protagonismo con el balón. Será uno de los rivales a los que hay que marcar de cerca. Esperemos que no tenga su mejor día», añade.

Por estas tierras, y aunque hoy el estadio vaya a estar lleno, el fútbol ha perdido algo de tirón si se compara con el balonmano o con las carreras de los sensacionales hermanos Ingebrigtsen, pero Odegaard es la indiscutible figura del país. Nacido en Drammen (está en un fiordo, a unos 50 kilómetros de la capital), es un chico muy familiar que en San Sebastián se centra en los suyos, en pasear con cierta tranquilidad y en acudir a las clases de castellano que el club le facilita en Zubieta, presumiendo incluso ayer de sus avances con una buena respuesta en la rueda de prensa previa al duelo (habla también noruego, inglés y holandés). A diferencia de su etapa en la cantera blanca, en la que vivía con su padre (fue contratado como entrenador de La Fábrica), ahora gasta mucho más tiempo con su hermano Kristoff en su casa de la zona de Hospitales, muy cerca de otros compañeros realistas.

«Va a ser muy especial porque voy a jugar contra compañeros y amigos. Pero solo pensamos en el partido y queremos hacerlo lo mejor posible», afirmó ayer el muchacho. «Lo está haciendo increíble, ha dado un gran salto de calidad», concluyó Robert Moreno.