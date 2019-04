Mercado de fichajes Neymar quiere jugar con Hazard: «Seríamos una pareja que haría ruido» El delantero brasileño del París Saint-Germain hace así un guiño al Real Madrid, probable destino del futbolista belga

Neymar se sinceró en una entrevista a la televisión Fox Sport, en la que, además de explicar que cuando regrese a Brasil le gustaría ir al Flamengo o volver al Santos, reconoció que el futbolista actual con el que le gustaría jugar es el belga Eden Hazard. Curiosamente uno de los próximos objetivos del Real Madrid en el mercado de fichajes.

«Siempre hablé del Flamengo», afirmó el capitán de la selección brasileña y jugador del París Saint-Germain francés al ser interrogado sobre el club al que gustaría ir tras afirmar que tiene ganas de regresar a Brasil «quien sabe mañana, de pronto me dan ganas de volver el próximo año».

«No sé si es por la afición (la mayor de Brasil), contra la que jugué una vez. Pero creo que es por el club, una cierta voluntad de sentir cómo es ser jugador de Flamengo, jugar en el Maracaná y todo eso», agregó.

Según Neymar, ir al club de Río de Janeiro le permitiría jugar con el atacante Gabriel Barbosa 'Gabigol', jugador del Inter italiano y cedido al Flamengo, al que calificó como «mi cría en el Santos».

Precisamente sobre el club en que surgió y se hizo profesional, con cuyos dirigentes ha tenido algunas divergencias tras su marcha al Barcelona, afirmó que sigue siendo su equipo de corazón y al que le gustaría regresar. «Tengo un amor por el Santos que es inexplicable y, con seguridad, cuando regrese a Brasil pasaré por el Santos nuevamente», afirmó.

«No tengo resentimiento con el Santos. Me entristecí con lo que hicieron conmigo, por la forma como lo hicieron, pero no tengo resentimiento con el Santos. Por el contrario, soy apasionado por el Santos, toda mi familia es santista, fue el club en el que nací, el que me abrió las puertas. Soy muy agradecido con el Santos», dijo.

Jugar con Hazard

Interrogado sobre el jugador con el que le gustaría actuar tras haber estado con astros como Messi, Suáres y Mbappé, Neymar citó a Eden Hazard, jugador del Chelsea y que la próxima temporada podría vestir la camiseta del Real Madrid.

«Hazard es un jugador que creo diferente y que tiene un estilo de juego similar al mío. Seríamos una pareja que haría ruido», afirmó.

Pese a las especulaciones sobre su futuro, el atacante aclaró que está feliz en el PSG, tanto personal como profesionalmente, y admitió que su llegada al club francés le ayudó a estar más maduro actualmente.

Según Neymar, su decisión de abandonar el Barcelona para fichar por el PSG fue muy difícil pero la tomó por considerarlo un reto. «Fue el desafío (lo que le hizo aceptar la propuesta). El desafío de vencer, de buscar algo nuevo, de encontrar dificultades nuevas. Aunque siempre hubo desafíos en el Barcelona, un club por el que soy apasionado hasta hoy, donde sigo a mis amigos y por el que tengo un gran cariño», aseguró.

Agregó que fue una decisión muy difícil y que le hizo dudar por dos semanas en las que había días en que se levantaba dispuesto a quedarse en el Barcelona. «Pero sentí que estaba en el momento de buscar algo nuevo que fuese más difícil de lo que tenía. Probar algo nuevo, buscar algo diferente. Fue una opción mía. Fue muy difícil», dijo.

Neymar dijo que ya se recuperó de la lesión que sufrió este año y volvió a jugar con el PSG, por lo que está totalmente listo para disputar la Copa América, que comienza en junio próximo en Brasil. «Voy a disputarla. Ya volví a jugar. Estoy aquí, a la espera», afirmó.

«Ahora tenemos que hacer fuerza para ir hasta el final de la Copa América. Si vamos a la final seremos campeones. Así como lo dije en los Juegos Olímpicos asumo la responsabilidad y pueden echar el equipo en mi espalda que vamos a ser campeones», agregó.

Sobre las críticas por insistir en jugadas individuales en momentos en que podía hacer pases, afirmó que no cambiará porque se trata de su mejor característica, ya que nunca dejó de regatear y de buscar lo mejor de sí en la cancha.

La polémica del carnaval

En cuanto a las críticas por supuestamente exagerar al caer al piso cada vez que sufre una falta, aseguró que la grave lesión que sufrió este año fue por intentar mantenerse de pie en el momento de una dura entrada, y que también fue criticado por eso.

También consideró exageradas las críticas que recibió por haber acudido a fiesta de Carnaval en Brasil cuando aún se recuperaba de su lesión. «Ya podía caminar y estaba entrenando desde hacía dos meses. Lo que más me duele es ver a ex jugadores y jugadores criticándome, porque ellos jugaron e hicieron cosas peores que las que hago yo», dijo.